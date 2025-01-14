12強台灣隊可能登500元紙鈔 林立不同想法直言可惜

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，接下來可能登上500元紙鈔，奪冠成員林立卻有不同想法，認為原本設計也是歷史，曾經輝煌換掉有點可惜，笑說換成其他面額也行。

台灣去年奪下世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，12強賽冠軍隊之後也有機會登上500元紙鈔。

奪冠成員之一林立今天出席世界12強奪冠紀念悠遊卡販售捐贈記者會表示，很感謝國家隊讓他可以出現在悠遊卡上，身邊很多朋友都在問，也向悠遊卡公司喊話，希望可以再推出販售，讓大家還有機會去搶購。

林立昨天參與少棒球隊相關活動，在場上講話時一直看到場下小朋友「隔空喊話」，希望林立可以將手套送給他。林立表示，希望自己有能力後可以回饋，讓小球員們在棒球路上有更多資源。

林立笑說，最後還是沒有送出手套，但有跟小球員說：「好好努力，說不定以後哥哥會送你一個」。林立也有親戚的小孩在打球，林立透露，都會約定打到某個成績才送他們，不要讓他們覺得球具等資源很容易取得。

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被問起接下來12強賽冠軍隊可能登上500元紙鈔，林立則有不同看法，認為有點「可惜」，現在鈔票上的南王少棒隊也是歷史，「他們也曾經輝煌過，也希望這些東西可以被保留」，並笑說「換成1000塊不是更好嗎？100塊也可以。」

對於12強賽奪冠帶來的熱潮，林立表示，過去大家遇到他可能會想到樂天桃猿，現在則會想到12強賽，也希望這樣的熱潮延續到例行賽，希望大家繼續支持台灣棒球。（編輯：張雅淨）1140114