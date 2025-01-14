12強奪冠悠遊卡預售破26萬張超車麟洋 750萬所得捐助推廣棒球

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，預售破26萬張，為運動類賽事銷量第一名。悠遊卡公司捐贈所得新台幣750餘萬元給中職、棒協、原棒協投入棒球推廣。

台灣去年奪下世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，12強賽台灣隊28名球員有14民原住民球員。悠遊卡公司表示，從紅葉少棒隊到去年台灣獲得世界12強賽冠軍，原住民是台灣棒球運動史上重要的力量，原鄉子弟在相對貧乏的資源下，憑藉著過人的天賦和堅韌的意志，屢屢為台灣棒球寫下輝煌的篇章。

悠遊卡公司本著取之於社會、用之於社會的理念，在發行奪冠紀念悠遊卡之際，即承諾將售卡所得捐贈原鄉，希望將民眾支持這張卡片的熱情化為實際的力量，以具體的行動來支持原鄉，希望培養更多優秀球員，讓原鄉兒童也有追逐夢想的機會。

奪冠紀念悠遊卡去年11月29日起開放預購，僅僅5天就熱銷26萬7477張，超越先前推出的「麟洋金牌連霸悠遊卡」、「戴資穎堅持到底悠遊卡」等紀念卡，躍居運動賽事第一名。

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悠遊卡公司在支應授權金、製卡及通路等相關費用外之所有銷售所得共新台幣750萬餘元，全數捐贈予中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會，指定投入原鄉棒球運動之推廣，今天舉行捐贈記者會。

悠遊卡公司表示，中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會各300萬元，其餘150萬餘元則捐贈子予台灣原住民棒球運動發展協會，所有捐款將自2025年起分3年撥付，希望受贈單位有計畫的使用在原鄉棒運的推動上，悠遊卡公司每年皆將檢視其運用情形。（編輯：吳協昌）1140114