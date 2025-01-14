12強奪冠悠遊卡預售破26萬張超車麟洋 750萬所得捐助推廣棒球
2025/1/14 15:57（1/14 17:13 更新）
（中央社記者謝靜雯台北14日電）台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，預售破26萬張，為運動類賽事銷量第一名。悠遊卡公司捐贈所得新台幣750餘萬元給中職、棒協、原棒協投入棒球推廣。
台灣去年奪下世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，12強賽台灣隊28名球員有14民原住民球員。悠遊卡公司表示，從紅葉少棒隊到去年台灣獲得世界12強賽冠軍，原住民是台灣棒球運動史上重要的力量，原鄉子弟在相對貧乏的資源下，憑藉著過人的天賦和堅韌的意志，屢屢為台灣棒球寫下輝煌的篇章。
悠遊卡公司本著取之於社會、用之於社會的理念，在發行奪冠紀念悠遊卡之際，即承諾將售卡所得捐贈原鄉，希望將民眾支持這張卡片的熱情化為實際的力量，以具體的行動來支持原鄉，希望培養更多優秀球員，讓原鄉兒童也有追逐夢想的機會。
奪冠紀念悠遊卡去年11月29日起開放預購，僅僅5天就熱銷26萬7477張，超越先前推出的「麟洋金牌連霸悠遊卡」、「戴資穎堅持到底悠遊卡」等紀念卡，躍居運動賽事第一名。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
悠遊卡公司在支應授權金、製卡及通路等相關費用外之所有銷售所得共新台幣750萬餘元，全數捐贈予中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會，指定投入原鄉棒球運動之推廣，今天舉行捐贈記者會。
悠遊卡公司表示，中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會各300萬元，其餘150萬餘元則捐贈子予台灣原住民棒球運動發展協會，所有捐款將自2025年起分3年撥付，希望受贈單位有計畫的使用在原鄉棒運的推動上，悠遊卡公司每年皆將檢視其運用情形。（編輯：吳協昌）1140114
延伸閱讀TPASS 2.0常客優惠2月上路 每月搭11次以上最高回饋40%陳傑憲續拚WBC資格賽初一就開練 喊話球迷勿擔心：我很健康年輕愛爾達取得經典賽轉播代理 將播61場12強台灣隊可能登500元紙鈔 林立不同想法直言可惜
- 2025/01/14 16:35
- 12強奪冠悠遊卡預售破26萬張超車麟洋 750萬所得捐助推廣棒球2025/01/14 15:57
- 2025/01/13 17:05
- 2025/01/13 13:30
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
悍將新球季陳金鋒續掌兵符 許銘傑、陳品捷入教練團