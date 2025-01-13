愛爾達取得經典賽轉播代理 將播61場

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界棒球經典賽（WBC）資格賽A組賽事2月21日在台灣舉行，愛爾達科技股份有限公司今天發布新聞稿說，取得台灣區轉播代理，包括資格賽和2026年正賽，總計將轉播61場賽事。

愛爾達表示，取得第6屆WBC（World Baseball Classic）台灣區轉播總代理，將轉播14場資格賽（台北區、亞利桑那區），一路到2026年3月47場正賽共61場。

由美國職業棒球大聯盟（MLB）主辦的WBC是目前全球最受歡迎棒球國際賽事，賽事最大特點為開放MLB40人名單參賽，是公認實力最堅強國際大賽。

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WBC資格賽A組2月21日起在台北大巨蛋點燃戰火，台灣隊將依序交手西班牙隊、南非隊及尼加拉瓜隊，爭取分組前2名前進會內賽門票；B組賽事從台灣時間3月3日到7日在美國亞利桑那州舉行，由哥倫比亞隊、中國隊、巴西隊與德國隊競技。

愛爾達表示，資格賽A組賽事將前進台北大巨蛋現場製播，再邀最多元講評陣容，包含球評曾文誠、前國家隊總教練「草總」謝長亨、教練「大胖」鄭景益及世界12強棒球賽參與台灣隊情蒐團隊的教練周正雄、專欄作家「牛奶」王翊亘為球迷呈現豐富看球觀點；B組由美職聖地牙哥教士隊（San Diego Padres）球探耿伯軒、舊金山巨人隊（San Francisco Giants）球探薛奕煌、運動頻道WeAre創辦人羅國禎與資深媒體工作者林煒珽負責中文評述。（編輯：李明宗）1140113

2025世界棒球經典賽資格賽A組賽程。（圖取自x.com/WBCBaseball）

世界棒球經典賽（WBC）資格賽A組賽事2月21日在台灣舉行，愛爾達科技股份有限公司取得資格賽和2026年正賽台灣區轉播代理，圖為2023年WBC預賽在台灣舉辦時情況。（中央社檔案照片）