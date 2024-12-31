WBC資格賽35人名單都有意願 教練團心態歸零面對

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）世界棒球經典賽資格賽將在明年2月登場，台灣隊總教練曾豪駒今天表示，目前35人名單的球員都非常有意願；中職會長蔡其昌則表示，資格賽也會用最高規格，心態歸零來面對。

WBC資格賽35人名單已在11日出爐，其中僅陳傑憲與世界12強棒球賽的成員重複。曾豪駒今天表示，目前已有徵詢35名球員的意願，「每位選手都非常踴躍想參加。」至於集訓報到時間，曾豪駒指出，目前國內球團希望第1階段集訓先在母隊，農曆年後中職球員會先報到，旅外球員則是2月中。

曾豪駒指出，35人名單中的球員都會參加集訓，「在集訓時觀察每個選手狀況，再決定最後名單。」曾豪駒指出，第1階段訓練不管是球隊、球員都要自己準備好，也會與各球隊、球員交流階段性訓練進度，才可以從中觀察。

中職會長蔡其昌指出，這段時間都是由曾豪駒在忙資格賽，「我是每隔一段時間跟他對一下進度、有什麼需要我幫忙的地方，快2個星期沒有見到他了。」

至於35人名單球員都會參加集訓的原因，蔡其昌則表示，「資格賽跟12強辦在季末不一樣，可以有當年度成績可以參考，開季前先『開機』的話比較有風險，像是投手不可能等開訓才開機，這段期間會盡速跟球團溝通。」

蔡其昌強調，中職這次也會全力協助國家隊，包括去談妥旅外球員的使用規則；集訓地點也一樣會在台北大巨蛋，使用最高規格，「回到沒有冠軍之前的心情，不會說拿了冠軍就這個省、那個省，編制一樣，我們團隊有100多人，生活起居費用聯盟來負責。」

蔡其昌指出，現在教練團的心情一切歸零，「用12強開打前的心情、謹慎態度面對資格賽，像是南非、西班牙隊都會徵召小聯盟球員，不是說穩贏的，我們會當成對手非常強、是非常重要的賽事。」（編輯：陳政偉）1131231