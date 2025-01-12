WBC資格賽2月初報到 吳念庭王柏融曾子祐收到詢問

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職台鋼雄鷹今天在台北大巨蛋舉辦簽名會活動，其中吳念庭、王柏融、曾子祐都有收到世界棒球經典賽（WBC）資格賽的集訓通知，去年眼眶骨裂的吳念庭表示，現在已完全康復。

台鋼雄鷹隊今天特別在北部舉辦活動，曾子祐、陳文杰、王博玄、王柏融、陳柏清、吳念庭都出席參加簽名會、與球迷互動。

世界棒球經典賽資格賽將在2月21日登場，2月初台灣隊35名球員就會報到開始集訓，之後再選出最後28人名單。雖然35人名單成員除了陳傑憲外都尚未公布，不過吳念庭今天表示，有接到總教練曾豪駒的電話，「農曆年後報到，有被通知就強度拉高一點、好好準備。」

吳念庭在去年9月時被強襲球打中，導致鼻骨及下眼眶骨裂，球季也提前結束。不過他今天表示，現在基本上都沒有什麼問題，「很謝謝醫生，讓我沒有什麼後遺症，練球上面都沒有什麼問題，可以打今年賽事。」

今年球季吳念庭在台鋼雄鷹的背號從67號改穿以往熟悉的39號，對此他說：「進職棒（日職）後都是穿39，在國家隊也是穿39，這個號碼對我來說意義滿大的，有空下來之後就跟球團說我想要39號。」

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「台鋼大王」王柏融也有收到台灣隊集訓通知，他表示，「國家隊是每個人的夢想，有機會參賽大家一定會非常踴躍。」不過他指出，現在主要還是把重點放在新球季，「明天就開訓了，希望準備好新球季。」

去年新人王曾子祐同樣有收到台灣隊集訓通知，他直言非常有意願參加，如果可以參加成棒國際賽事是對自己的肯定，希望可以有好表現，很期待也知道站上去有壓力，要準備好自己。（編輯：張雅淨）1140112