WBC資格賽集訓都在大巨蛋 35人名單報到日揭曉

（中央社記者楊啟芳台北6日電）世界棒球經典賽資格賽將於2月21日開打，台灣隊這次集訓從一開始就在台北大巨蛋進行，會在農曆年後開始集訓，中職會長蔡其昌今天表示，屆時報到35人名單就會正式揭曉。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽A組將於2月21日開打，台灣隊依序與西班牙、南非、尼加拉瓜交手，4支隊伍要力拚2張會內賽門票。

中職會長蔡其昌今天表示，這次台灣隊集訓一開始就會在台北大巨蛋，大約農曆初四、初五（2月1日、2日）會進行報到，屆時台灣隊35人名單才會揭曉。蔡其昌說明，「實際最後的35人名單不一定跟上次公布一樣，有些球員是可能使用條件嚴苛就會換，但就一樣是35人。」

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蔡其昌指出，由於現在的時間點是在開季前，名單部分會比較複雜，「12強的時候是都可以看到選手一整年成績，可是現在是重開機，狀況是不是慢熱等等 都有很多變數。」蔡其昌也提到，報到日當天可能就會有旅外選手報到，要看各隊母球團的報到日，是否需要先出國報到。

去年11月的世界12強棒球賽台灣隊先與捷克國家隊進行交流賽，蔡其昌指出，這次WBC資格賽也會找國外球隊，至於是哪支隊伍現在還在討論檔期時間與細節，「希望農曆過年前就可以確定，現在可以確定的是會在正式比賽前一個星期舉辦交流賽，價格一定是友誼價。」（編輯：張雅淨）1140106