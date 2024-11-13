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台灣主辦棒球經典賽資格賽 明年2月力拚會內賽門票

2024/11/13 10:57（11/13 11:15 更新）
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2025世界棒球經典賽資格賽賽程。（圖取自x.com/WBCBaseball）
2025世界棒球經典賽資格賽賽程。（圖取自x.com/WBCBaseball）
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界棒球經典賽資格賽將於明年2月21日至25日登場，賽程今天出爐，台灣確定主辦其中一組賽事，分別對上西班牙、南非與尼加拉瓜，4支隊伍要力拚2張會內賽門票。

世界棒球經典賽資格賽的賽程今天出爐，8支隊伍分成2組進行，其中在台灣進行的賽事，包括地主台灣、南非、尼加拉瓜與西班牙，從明年2月21日開打至25日。之前中華棒協秘書長林宗成曾透露，主要場地可望在台北大巨蛋。

資格賽另一組則是在美國亞利桑那州土桑市進行，有中國、德國、巴西、哥倫比亞，預計明年3月2日開打。每組各有2隊可晉級2026年世界棒球經典賽。

根據賽制，小組資格賽將採循環賽，分組第1直接晉級會內賽，排名2、3的球隊則要在最後一天再次對決，贏家才能搶搭上晉級末班車。

世界12強棒球賽今天開打，台灣隊待賽事告一段落後，緊接著明年2月又要打經典賽資格賽，預料陣容將進行不小幅度調整，不過教練團則期望維持不變，之前中華職棒會長蔡其昌就透露，台灣隊總教練曾豪駒也會領軍資格賽，並盼教練團能夠延續，這樣就不用重新適應、熟悉。（編輯：龍柏安）1131113

#台灣隊
#曾豪駒
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