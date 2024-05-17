中職參與世界職棒高峰會 討論推動棒球合作事項

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中華職業棒球大聯盟今天說，中職秘書長楊清瓏近期代表中職前往瑞士參與世界棒壘球總會（WBSC）主辦的首屆世界職棒高峰會，與美職、日職及韓職代表討論世界棒球發展相關議題。

WBSC這週於瑞士慶祝成立10週年，為強化與各國職棒聯盟交流與合作，9日在總部召開世界職棒高峰會（Baseball Pro Leagues Summit）。

中職發布新聞稿表示，身為世界主要職棒組織之一的中職受邀參加，中職會長蔡其昌指派楊清瓏與會，與WBSC及各國職棒聯盟高層交流並商討往後合作事項，包括美職大聯盟（MLB）副總裁兼世界棒球經典賽（WBC）主席史莫爾（Jim Small）、韓職會長許龜淵及日職副秘書長中村勝彥等，為棒球重返奧林匹克運動會及在全世界推廣集思廣益。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）說，各國職棒代表齊聚是奠定加強WBSC與各職業聯盟間長久合作基礎；法卡利會後特別感謝與肯定中職積極參與。

會議著重在棒球年輕化、普及化，討論議題包含全球棒球持續發展。各國與會代表期待將舉行的世界12強棒球賽及讓棒球重返2028年洛杉磯奧運，為棒球吸引更多球迷。

楊清瓏代表蔡其昌就中職積極推動與WBSC和各國職棒合作交流表示，台灣身為世界職棒組織一員，將勇於承擔責任，未來與各國共同努力，讓棒球成為更激勵人心並具影響力的運動。

WBSC也向各國代表說明新興項目五人制棒球（Baseball5）及棒球電子競技（eSport）發展現況，注入棒壘球運動新活力，藉項目著重性別平等、易入門特性，更普及棒壘球運動愛好。（編輯：李明宗）1130517