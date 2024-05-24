2026世界棒球經典賽東京巨蛋辦亞洲預賽 資格賽場地待公布

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）大聯盟今天正式公布2026年世界棒球經典賽會內賽主辦城市，日本東京巨蛋為亞洲唯一獲得主辦權的城市，決賽將於美國邁阿密舉行。至於明年資格賽則有望在台舉行待官方正式宣布。

世界棒球經典賽主辦單位美國職棒大聯盟今天正式宣布，2026年會內賽主辦場地，與先前曝光的地點符合，預賽將分4地開打。

預賽A組在波多黎各聖胡安席然畢松球場（Hiram Bithorn Stadium）、B組在美國休士頓美粒果球場（Minute Maid Park）、C組是唯一亞洲主場在日本東京巨蛋，D組在美國邁阿密馬林魚隊主場貸得寶公園（loanDepot park）。

東京巨蛋和貸得寶公園在2023年經典賽就已是比賽場地，而席然畢松球場從是繼2013年後再度舉辦經典賽，美粒果球場則是首度舉行經典賽事。

預賽分4個場地舉行，準決賽將會在美國休士頓、邁阿密進行，決賽則在邁阿密登場。

目前20支參賽球隊已決定16席，最後4強將於明年初資格賽產生，明年資格賽其中一組賽事有望在台北大巨蛋舉行，與台灣同組的球隊應會是南非、西班牙、尼加拉瓜。

大聯盟本週已派人來台到大巨蛋場勘，就等最後定案，近日可望正式對外公布。（編輯：龍柏安）1130524