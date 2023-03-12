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經典賽A組古巴義大利晉級 台灣下屆恐打資格賽

2023/3/12 23:07（3/12 23:28 更新）
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世界棒球經典賽12日晚間義大利以7比1擊敗荷蘭，A組古巴、義大利晉級。圖為義大利選手弗里夏（背號27）回本壘得分，隊友們開心迎接。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日
世界棒球經典賽12日晚間義大利以7比1擊敗荷蘭，A組古巴、義大利晉級。圖為義大利選手弗里夏（背號27）回本壘得分，隊友們開心迎接。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日
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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊不敵古巴提前淘汰，晚間義大利打線發揮以7比1擊敗荷蘭，A組古巴、義大利晉級，台灣隊分組排名墊底，依照現行規則，下一屆恐需打資格賽。

2023年世界棒球經典賽A組預賽，古巴隊前兩戰吞敗、接著依序擊敗巴拿馬、今天再擊敗台灣隊，台灣輸掉與古巴的比賽後確定提前被淘汰。

晚場義大利與荷蘭隊的比賽，荷蘭隊3局上先馳得點，義大利隊4局下追分，靠著佛萊徹（Dominic Fletcher）二壘打開啟攻勢，蘇利文（Brett Sullivan）安打送回追平分，帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）補上安打推進。

義大利隊攻勢延續，1人出局後再靠著觸身球保送、暴投跑回超前分，迪盧齊奧（Ben DeLuzio）安打送回第3分，2人出局後弗列里克（Sal Frelick）安打添分，羅培茲（Nicky Lopez）三壘打、一棒2分造成重傷害，義大利隊4局攻下6分、奠定勝基。

1局上，荷蘭隊跑者普羅法（下）被義大利投手牽制，撲回一壘壘包。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日
1局上，荷蘭隊跑者普羅法（下）被義大利投手牽制，撲回一壘壘包。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

荷蘭隊比賽後半段打線受制沒能再添分數，8局下義大利隊再靠著弗列里克適時安打多添1分保險分、順利拿下比賽勝利。

義大利隊6分差擊敗荷蘭隊，賽後A組5隊戰績同為2勝2敗，但台灣隊失分過多提早被淘汰，比較失分率後，古巴隊、義大利隊分別以分組第1、2晉級8強複賽。

台灣隊預賽首戰不敵巴拿馬，接著依序擊敗義大利和荷蘭，今天再輸給古巴隊，失分過多、分組排名墊底。

值得一提的是，2017年經典賽台灣隊同樣分組排名敬陪末座，依規則將從資格賽開始打起，但因參賽隊伍從原先16隊擴編至20隊，台灣直接取得參賽資格，由於下一屆賽制尚未完全定案，依現行辦法台灣可能需參加資格賽。（編輯：龍柏安）1120312

古巴隊（圖）12日在台中洲際棒球場以7比1擊敗台灣隊，賽後選手帶著國旗衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 112年3月12日
古巴隊（圖）12日在台中洲際棒球場以7比1擊敗台灣隊，賽後選手帶著國旗衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 112年3月12日
2023世界棒球經典賽A組預賽近尾聲，台灣隊12日終場以1比7不敵古巴隊，由於本屆賽會台灣失分率偏高，確定無緣晉級8強複賽，台灣選手賽後難掩落寞。中央社記者張新偉攝 112年3月12日
2023世界棒球經典賽A組預賽近尾聲，台灣隊12日終場以1比7不敵古巴隊，由於本屆賽會台灣失分率偏高，確定無緣晉級8強複賽，台灣選手賽後難掩落寞。中央社記者張新偉攝 112年3月12日
#義大利隊
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