經典賽被淘汰球員哭一片 林岳平：台灣會繼續加油

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2023世界棒球經典賽A組預賽近尾聲，台灣隊12日終場以1比7不敵古巴隊，由於本屆賽會台灣失分率偏高，確定無緣晉級8強複賽，台灣選手賽後難掩落寞。中央社記者張新偉攝 112年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽此次台灣隊從組訓開始，大家質疑攻擊聲音沒有間斷，今天不敵古巴無緣晉級，球員哭成一片，總教練林岳平坦言不能說沒遺憾，投手是可以提升的環節，台灣隊還是會繼續加油。

2023年世界棒球經典賽A組預賽在台中洲際棒球場舉行，台灣是地主，預賽4場比賽總計8萬名觀眾入場，台灣隊首戰不敵巴拿馬，投手群失分過多被罵翻，10日、11日接連擊敗陣中都有許多美職大聯盟等級好手的義大利和荷蘭隊。

台灣隊今天與古巴隊交手，打線受制，直到9局上才靠著張育成二壘打送回唯一1分，終場以1比7吞敗、確定無緣晉級，賽後球員哭成一片。

林岳平坦言，3連戰影響球員的體力，古巴隊的投手群表現也很優異，跟前幾場面對的對手屬不同類型，有比較多的變化球，所以打者的揮空、三振率變高，進攻有難度。

世界棒球經典賽台灣隊今天不敵古巴隊後、確定無緣晉級，總教練林岳平表示，很可惜沒有晉級，此批代表隊從組訓時外界的批評就沒有少過，但仍然覺得這次台灣隊的表現相當理想。

林岳平回顧4場比賽也特別提出會深刻討論投手這個環節，如何在國內讓投手能力提升，或許整體投手群的戰力還是沒有這麼強大，未來在職業、基層中還可以做得更好、再進步。

從1月底集訓開始到3月12日確定淘汰、結束此次的經典賽旅程，林岳平表示，比賽就是這樣，不能說沒有遺憾，很珍惜這段時間大家的相處，一直為球賽準備，想辦法打出好的球賽，球員們在4場比賽中都十分投入，也讓大家看到拚勁，「只是最終我們沒能達成晉級目標，往後台灣還是會繼續加油」。（編輯：張雅淨）1120312

台灣打者張育成（前）9局上敲出帶1分打點二壘安打，擊球後奮力跑向二壘。中央社記者張新偉攝 112年3月12日

台灣好手張育成（前中）9局上敲出二壘打，送全隊唯一1分，嗨翻現場球迷，全場向張育成敬禮致意。中央社記者張新偉攝 112年3月12日