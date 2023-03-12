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台日球員經典賽展現鞠躬文化 外國球迷讚令人尊敬
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台日球員經典賽展鞠躬文化 外國球迷讚令人尊敬[影]

2023/3/12 12:16（3/12 16:24 更新）
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2023世界棒球經典賽A組預賽11日晚間由台灣隊迎戰荷蘭隊，終場台灣以9比5拿下勝利，教練與球員們到場中脫帽向滿場2萬熱情球迷鞠躬致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
2023世界棒球經典賽A組預賽11日晚間由台灣隊迎戰荷蘭隊，終場台灣以9比5拿下勝利，教練與球員們到場中脫帽向滿場2萬熱情球迷鞠躬致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
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（中央社東京12日綜合外電報導）台灣隊與日本隊在本屆世界棒球經典賽預賽分屬不同組別，但賽後都有向觀眾鞠躬的文化。主辦單位在官方IG公開兩隊鞠躬影片後，吸引不少外國球迷留言稱讚「令人尊敬」。

日媒The Answer報導，本屆世界棒球經典賽正如火如荼進行，其中日本隊與台灣隊的鞠躬方式受到關注。兩隊球員在賽後都會向觀眾席鞠躬，但方式有所不同，日本隊是讓球員排成一列，台灣隊則是讓球員在投手丘圍成圓圈。

從經典賽主辦單位官方IG上公布的影片可以看到，日本隊球員在賽後排成一列，大谷翔平等人脫帽向觀眾席鞠躬，之後再轉身向另一邊觀眾席鞠躬。

經典賽日本隊11日以10比2擊敗捷克，賽後選手脫帽向觀眾席鞠躬。（共同社）
經典賽日本隊11日以10比2擊敗捷克，賽後選手脫帽向觀眾席鞠躬。（共同社）

影片中的台灣隊球員則是在投手丘圍成一圈，脫帽後先朝外向觀眾席360度鞠躬，之後再轉身朝圓心鞠躬。

主辦單位在IG公開的影片下方寫著「對主場觀眾的感謝」，不少外國球迷留言稱讚說「我喜歡這種文化」、「我尊敬日本隊和台灣隊」、「兩國都是很棒的文化」等。

這種台日球員鞠躬方式不同，也在日本球迷間引發話題。有日本球迷留言說「台灣也很有禮貌」、「從賽後對觀眾的回禮就可以看出不同文化」、「在日本看不到的（鞠躬）方式」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120312

整理包
台灣隊（圖）8日首戰對上巴拿馬以5比12吞敗，賽後選手到投手丘圍圈向球迷致意。中央社 112年3月9日
台灣隊（圖）8日首戰對上巴拿馬以5比12吞敗，賽後選手到投手丘圍圈向球迷致意。中央社 112年3月9日
#世界棒球經典賽
#台灣隊
#日本隊
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