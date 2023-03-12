經典賽前進東京差一步 蔡總統陳建仁為台灣隊加油

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）世界棒球經典賽台灣隊今天若擊敗古巴隊，就可拿到複賽（8強）門票、前進東京。總統蔡英文今天握拳熱情喊「中華隊加油」；行政院長陳建仁也希望今天能戰勝古巴，讓台灣隊前進東京。

台灣隊昨天晚間與美職大聯盟球員眾多的荷蘭隊交手，2局靠著「絕對忠誠」張育成4分滿貫砲打出氣勢，一路領先，終場以9比5擊敗荷蘭隊拿下預賽第2勝，今天再擊敗古巴隊就可晉級複賽。

張育成這次參賽招牌動作「敬禮」引起討論，行政院長陳建仁昨天晚間透過臉書（Facebook）粉絲專頁發布敬禮照片並表示，向所有這幾天在棒球場上，奮力求勝、拚勁十足的台灣選手們致敬，盼繼續加油、繼續拚。

行政院農業委員會林務局今天在南投縣草屯鎮鳥嘴潭人工湖舉辦「森活圈」植樹節活動，蔡總統、陳建仁、農委會主委陳吉仲等人出席，蔡總統植樹後、離去前行經媒體區，有媒體提問「總統要不要為中華隊打氣一下」，蔡總統握拳熱情說，「中華隊加油」。

陳建仁會前接受媒體聯訪說：「昨晚全程看比賽，希望全體民眾繼續為中華隊加油，希望今天能戰勝古巴，讓中華隊前進東京，繼續爭取更好佳績，為中華隊加油，大家一起集氣，為球員加油、中華隊加油。」（編輯：陳仁華）1120312