經典賽文字轉播 台灣1比7輸古巴

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世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場進行台灣隊與古巴隊的比賽，終場台灣隊以1比7不敵古巴。賽後總教練林岳平（左）率球員上場向觀眾致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

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（中央社網站12日電）世界棒球經典賽台灣隊在A組預賽先後擊敗義大利與荷蘭隊，拿下2連勝，今天打線遭壓制，9局上張育成敲出帶有1分打點二壘安打，以1比7輸給古巴，預賽戰績2勝2敗，由於失分率偏高，無緣晉級8強複賽。中央社以文字照片為讀者即時轉播精采戰況。

1局下古巴接連安打攻下2分，阿魯巴耶納接著敲出2分全壘打，4比0領先台灣。

2局下古巴攻勢再起添1分，台灣隊換投手陳冠偉上場，古巴隊蒙卡達轟出陽春砲。

4局下台灣隊換投，王維中上場被敲安打失1分，古巴7比0領先。

9局上王威晨敲內野安打，張育成二壘安打送回王威晨，台灣拿下1分，終場以1比7敗給古巴。1120312

世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場進行台灣隊與古巴隊的比賽，終場台灣隊以1比7不敵古巴。9局上，台灣隊打者張育成擊出外野深遠二壘安打，帶有1分打點。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

2023世界棒球經典賽台灣隊張育成（前中）12日在預賽最後一戰面對古巴、堅持到底，9局上敲出二壘安打，送回壘上隊友得分，現場球迷一起向張育成敬禮致意，張育成也敬禮回應。中央社記者張新偉攝 112年3月12日

世界棒球經典賽A組預賽12日中午在台中洲際棒球場進行台灣隊與古巴隊的比賽，5局下台灣隊派出江少慶（圖）接替中繼的王維中。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場進行台灣隊與古巴隊的比賽，3局上裁判上投手丘檢查雷瓦（Elian Leyva）。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日