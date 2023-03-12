張育成經典賽轟滿貫砲 林岳平傳神形容比賽精髓

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2023世界棒球經典賽預賽台灣隊張育成（白衣）11日晚間比賽第2局一發滿貫砲，幫助台灣領先強敵荷蘭隊；張育成揮棒後，與本壘後方球迷一起緊盯球的落點。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽「永遠忠誠」張育成連2戰開轟，對荷蘭隊比賽敲出超前滿貫砲又讓球迷紛紛「立正！敬禮！」台灣隊總教練林岳平3句話形容此役：「大量得分、盡量得分、一直得分」。

世界棒球經典賽台灣隊預賽首戰與巴拿馬交手，吳念庭開轟，10日與義大利隊比賽更是團隊敲出3轟，林子偉、張育成、吉力吉撈．鞏冠都開轟。

台灣隊11日與荷蘭隊比賽有不能輸的壓力，張育成2局下敲出超前比數滿貫砲，且連2戰開轟，讓台灣主場球迷嗨翻天，率隊以9比5拿下勝利、保住續命機會。

賽後記者會台灣隊總教練林岳平被問起對荷蘭比賽打擊狀況有沒有什麼形容詞，林岳平想了一下說：「大量得分、盡量得分、一直得分」。

11日對荷蘭比賽打線複製前一場義大利的打序，被問起12日對古巴比賽打序，一旁的張育成代為回答：「繼續複製貼上」。

張育成連2戰開轟，他表示很感謝自己有幫助球隊把分數打回，個人表現是一部分，最重要的是幫助球隊贏球最開心。

台灣隊經典賽表現越打越好，球員場上也有不少大動作的慶祝手勢，陳傑憲表示，面對滿場的觀眾，這樣的肢體語言會自然產生，張育成開轟也會做出慶祝動作，大家都想在國人面前有好表現，「最後一戰全力搶勝、不留餘力、一起前進東京」。（編輯：龍柏安）1120312

影片來源：World Baseball Classic

2023世界棒球經典賽預賽台灣隊張育成（前中）11日晚間迎戰荷蘭擊出滿貫砲，幫助台灣領先；球飛出全壘打牆後，張育成振臂吶喊，全場情緒嗨翻天。中央社記者張新偉攝 112年3月11日