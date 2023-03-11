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陳傑憲經典賽戰義大利上壘率100％：想用勝利證明年輕世代夠強

2023/3/11 10:29（3/11 15:36 更新）
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世界棒球經典賽A組預賽台灣隊10日晚間在台中洲際棒球場迎戰義大利隊，陳傑憲（右）2局為隊跑回追平分，扳平戰局。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
世界棒球經典賽A組預賽台灣隊10日晚間在台中洲際棒球場迎戰義大利隊，陳傑憲（右）2局為隊跑回追平分，扳平戰局。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽台灣隊10日對戰義大利隊，球員陳傑憲3安1打點、上壘率100％；賽後坦言想哭的陳傑憲說，這批代表隊很年輕、不被看好，他想證明「我們這個世代是很強的」。

經典賽（WBC）對戰義大利，陳傑憲2局獲觸身球保送，3局敲出適時安打一度幫球隊超前比數，5局再敲安，7局再選到四壞保送也替球隊跑回分數，8局敲出二壘打，單場5打席上壘率100％，敲出3安、貢獻1分打點、有3得分。

陳傑憲昨天接受媒體聯訪表示，8日與巴拿馬隊比賽，當時扛7棒的隊友江坤宇一直製造上壘機會給後面打者，對義大利換他扛7棒，也希望製造機會給後面的打者延續攻勢。

首度參與成棒一級賽事，力求表現的陳傑憲敲出安打難掩興奮情緒，但也告訴自己亢奮後要冷靜、比賽結束前都要好好穩住，等勝利到手再盡情釋放。

陳傑憲表示，拿下重要勝利滿想哭的，這批國家隊很年輕，很多球員首次打WBC，輸巴拿馬後，外界很多不看好的聲音，「但我想證明我們這個世代也是很強的」，往後比賽希望繼續創造不一樣的國家隊。

陳傑憲感謝陣中年輕球員帶動氣氛，棒球就是這樣，不到最後不知結果，「只要過程中我們努力完成，相信就會有好的結果。」（編輯：李明宗）1120311

整理包
陳傑憲（左）等人3局先後敲安，攻勢串連助隊超前，全隊單局拿下3分超前比數。圖為陳傑憲與隊友致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
陳傑憲（左）等人3局先後敲安，攻勢串連助隊超前，全隊單局拿下3分超前比數。圖為陳傑憲與隊友致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
台灣隊在陳傑憲（背號24）敲安帶領下接連得分，選手們開心慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
台灣隊在陳傑憲（背號24）敲安帶領下接連得分，選手們開心慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
#陳傑憲
#江坤宇
#國家隊
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