黃子鵬11日先發抗荷蘭 台灣隊經典賽第3戰全力搶勝

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽台灣隊擊敗義大利搶下重要一勝，今天晚場與荷蘭隊交手，將派出低肩側投手黃子鵬先發搶勝，荷蘭隊則派出海伊耶（Lars Huijer）先發主投。

2023年世界棒球經典賽台灣隊預賽首戰輸給巴拿馬，10日與義大利隊交手，林子偉、張育成、吉力吉撈．鞏冠都開轟，火力串聯以11比7拿下重要一勝，賽後戰績1勝1敗。

台灣隊今晚7時將與目前戰績2勝的荷蘭隊交手，派出低肩側投手黃子鵬先發，黃子鵬曾入選2019年世界12強棒球賽台灣代表隊，但沒機會出賽亮相，今天先發將是他生涯在一級成棒國際賽的首次登板。

黃子鵬在2月25日售票自辦熱身賽，對中職樂天桃猿隊先發，當時主投3.1局無失分、狀況不差，3月6日官辦熱身賽時也曾對中職富邦悍將隊先發，投2局被敲2支安打、無失分，狀態調整不錯，今天擔任先發主投將全力率隊搶勝。（編輯：龍柏安）1120311