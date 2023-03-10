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早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
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經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利[影]

2023/3/10 23:11（3/10 23:39 更新）
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世界棒球經典賽預賽A組，10日晚間由台灣隊迎戰義大利隊，台灣陣中吉力吉撈．鞏冠（背號4）在比賽8局轟出3分砲，助隊終場以11比7拿下本屆經典賽重要勝利。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
世界棒球經典賽預賽A組，10日晚間由台灣隊迎戰義大利隊，台灣陣中吉力吉撈．鞏冠（背號4）在比賽8局轟出3分砲，助隊終場以11比7拿下本屆經典賽重要勝利。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
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（中央社記者謝靜雯台中10日電）世界棒球經典賽台灣隊今天與被戲稱「美國二軍」的義大利隊交手，林子偉陽春砲、張育成2分彈，加上吉力吉撈．鞏冠的3分砲，終場以11比7、睽違3659天再於經典賽拿下重要一勝。

台灣隊上一次在經典賽拿下勝利，已是2013年3月3日預賽擊敗荷蘭隊，睽違3659天台灣終於再次等到經典賽的勝利，同時也是本屆預賽首勝、如願終止跨屆7連敗。

休兵一天重新再來，世界棒球經典賽台灣隊今天在滿場近2萬名觀眾面前迎戰義大利隊，台灣隊1局下2人出局，靠著林子偉陽春砲先馳得點、帶起台灣隊士氣。

台灣好手林子偉（右）首局開轟，為隊進帳1分，回到本壘與隊友慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
台灣好手林子偉（右）首局開轟，為隊進帳1分，回到本壘與隊友慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

義大利隊2局上追分，靠著佛萊徹（Dominic Fletcher）、蘇利文（Brett Sullivan）接連安打，1人出局後犧牲觸擊戰術跑回追平分，再靠著迪盧齊奧（Ben DeLuzio）三壘打送回超前分。

台灣隊2局下再起攻勢，陳傑憲獲觸身球保送，靠著滾地球跑上二壘，2人出局後鄭宗哲適時安打送回追平分。

台灣隊3局下繼續搶分，張育成率先敲出二壘打，吳念庭安打推進，陳傑憲適時安打送回超前分，王柏融再補上安打替球隊多添1分，江坤宇敲出三壘方向滾地球造成義大利隊失誤，陳傑憲跑回台灣隊第5分。

義大利隊4局上有攻勢，單局選到1次四壞保送、敲出4支安打，一口氣攻下4分、翻轉戰局，5局上羅培茲（Nicky Lopez）再敲出帶有1分打點的安打。

6局下台灣隊5比7落後，「絕對忠誠」張育成開轟、2分砲一棒幫助球隊扳平比數，7局下1人出局後陳傑憲選到四壞保送，成晉代打敲安，江坤宇安打攻佔滿壘，范國宸內野安打送回致勝分。

台灣隊攻勢沒有停下來，8局下1人出局後張育成選到保送、吳念庭敲出安打，吉力吉撈．鞏冠開轟，一棒3分幫助球隊拉開領先差距，台灣隊順利拿下勝利。（編輯：龍柏安）1120310

6局上，台灣方面換上投手呂彥青抗敵，終場台灣隊以11比7擊敗義大利隊，勝利投手為呂彥青。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日。
6局上，台灣方面換上投手呂彥青抗敵，終場台灣隊以11比7擊敗義大利隊，勝利投手為呂彥青。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日。
張育成6局下轟出2分砲、助隊扳平義大利，張育成開心跑壘。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
張育成6局下轟出2分砲、助隊扳平義大利，張育成開心跑壘。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
台灣隊張育成6局下轟出2分砲，助隊以7比7追平比數，球迷集體做出「敬禮」動作。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
台灣隊張育成6局下轟出2分砲，助隊以7比7追平比數，球迷集體做出「敬禮」動作。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
吉力吉撈．鞏冠8局轟出3分砲，助隊以11比7領先。中央社記者徐肇昌攝　112年3月10日
吉力吉撈．鞏冠8局轟出3分砲，助隊以11比7領先。中央社記者徐肇昌攝　112年3月10日
終場台灣以11比7勝義大利，球員范國宸（右）等人開心在場中圍圈慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
終場台灣以11比7勝義大利，球員范國宸（右）等人開心在場中圍圈慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
#經典賽
#台灣隊
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