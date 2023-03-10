經典賽古巴打線發揮 13比4大勝巴拿馬保晉級生機[影]

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世界棒球經典賽A組預賽，已2敗的古巴隊10日與巴拿馬交手，以13比4拿下首勝，避免提前被淘汰，陣中美職大聯盟好手蒙卡達（Yoan Moncada）單場5打數敲出3支安打，貢獻4分打點，打擊表現亮眼。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

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（中央社記者謝靜雯台中10日電）世界棒球經典賽古巴隊與巴拿馬激戰，古巴比賽後半段後來居上，蒙卡達、穆西卡單場都貢獻4打點，率隊13比4拿下預賽首勝、保住晉級生機，最終戰對台灣，總教練強生盼專注贏得勝利。

2023年世界棒球經典賽古巴隊吞下預賽2連敗，今天與戰績1勝1敗的巴拿馬隊交手，古巴隊1局上桑托斯（Roel Santos）率先敲出安打、滾地球上到二壘，2人出局後桑托斯盜上三壘，再靠著戴斯潘（Alfredo Despaigne）二壘打先馳得點。

古巴隊2局上靠著德瑞克（Yadir Drake）、穆西卡（Yadil Mujica）接連二壘打取得2比0領先；巴拿馬2局下反攻，靠著失誤、特哈達（Rubén Tejada）開轟扳平，再靠著接連四壞保送、安打攻佔滿壘，柯多巴（Allen Córdoba）適時安打，一棒2分、幫助球隊超前。

古巴隊展現韌性6局上開始追分，阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）率先敲出安打，再靠著觸身球保送、四壞保送攻佔滿壘，德瑞克敲安送回1分，再靠高飛犧牲打跑回追平分，蒙卡達（Yoan Moncada）關鍵安打幫助球隊再度取得超前，羅伯特（Luis Robert）安打替球隊多添1分保險分。

古巴隊比賽後半段火力全開，7局上滿壘時穆西卡適時安打、一棒再添2分，蒙卡達敲安再拿2分，並靠著滾地球跑回團隊第11分，古巴隊8局上再添2分、拉開領先差距；蒙卡達、穆西卡今天比賽都是3安4打點、打擊表現亮眼。

拿下本屆賽會首勝，古巴隊總教練強生（Armando Johnson）賽後記者會受訪表示，今天的球隊陣容打出好表現，這樣的陣容不會改變。

古巴隊最後一場比賽將在12日與台灣隊交手，強生表示，不管對手是誰，都秉持同樣的策略，只是前兩場比賽沒有贏球，「每一隊都有很好的表現，要專注才可以贏得下一場比賽。」（編輯：龍柏安）1120310

世界棒球經典賽A組預賽10日在台中洲際棒球場進行巴拿馬與古巴的賽事，6局上，古巴隊選手德瑞克（Yadir Drake）適時擊出安打，把隊友送回來得分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

世界棒球經典賽A組預賽10日在台中洲際棒球場進行巴拿馬與古巴的賽事，1局上，古巴隊選手桑托斯（Roel Santos）（右）盜壘成功。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

世界棒球經典賽A組預賽10日在台中洲際棒球場進行巴拿馬與古巴的賽事，2局上，古巴隊選手德瑞克（Yadir Drake）（中）在隊友的助攻下跑回本壘得分，與隊友擊掌慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

世界棒球經典賽A組預賽10日在台中洲際棒球場進行巴拿馬與古巴的賽事，古巴隊派出博拉紐（Ronald Bolanos）（後）擔任先發投手。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

世界棒球經典賽A組預賽10日在台中洲際棒球場進行巴拿馬與古巴的賽事，巴拿馬隊派出奧蒂羅（Andy Otero）（後）擔任先發投手。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽10日在台中洲際棒球場持續展開，午場由古巴交手巴拿馬，古巴後援投手雷耶斯（Yeudis Reyes）9局成功收拾巴拿馬打者，古巴就以13比4收下本屆賽事首勝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日