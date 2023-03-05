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WBC棒球經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知【不斷更新】

2023/3/5 10:13
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世界棒球經典賽A組預賽3月8日起在台中洲際棒球場舉行，台灣隊2月27日在自辦熱身賽與中職味全龍隊交手，台灣隊球員吉力吉撈．鞏冠跑壘時振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 112年2月27日
世界棒球經典賽A組預賽3月8日起在台中洲際棒球場舉行，台灣隊2月27日在自辦熱身賽與中職味全龍隊交手，台灣隊球員吉力吉撈．鞏冠跑壘時振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 112年2月27日
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（中央社網站）2023WBC棒球經典賽共有來自20國隊伍力拚世界第一，3月8日起A組預賽在台中洲際棒球場舉行，台灣隊分別對戰巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴，期盼晉級八強前進東京。中央社整理賽程、戰績表、轉播平台等資訊，帶你掌握世界棒壇盛事。

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）是由美國職棒大聯盟和世界棒壘球聯盟共同策劃，眾多大聯盟球員參與的高水準賽事。經典賽自2006年起每4年舉辦一次，2021年因疫情延期至今年舉辦。本屆參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D 4組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。

 預賽分組

A組：台灣、荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬
B組：日本、南韓、澳洲、中國、捷克
C組：美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國
D組：波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、以色列、尼加拉瓜

各組取前2名晉級八強淘汰賽，淘汰賽採取「單淘汰制」，勝者可晉級四強、冠軍戰。

 台灣陣容

投手（14人）：

鄧愷威（小聯盟巨人2A）、宋家豪（日職樂天金鷲）

江少慶（富邦悍將）、呂彥青（中信兄弟）、李振昌（中信兄弟）、王維中（味全龍）、黃子鵬（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）、陳禹勳（樂天桃猿）、胡智爲（統一獅）、陳冠偉（味全龍）、曾峻岳（富邦悍將）、陳仕朋（富邦悍將）、吳哲源（中信兄弟）

捕手（3人）：

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、林岱安（統一獅）、高宇杰（中信兄弟）

內野手（8人）：

張育成（MLB波士頓紅襪）、吳念庭（日職西武獅）、鄭宗哲（小聯盟海盜1A）、林子偉（美國獨立聯盟長島鴨隊）

王威晨（中信兄弟）、江坤宇（中信兄弟）、范國宸（富邦悍將）、林立（樂天桃猿）

外野手（5人）：

王柏融（日職北海道火腿鬥士）

郭天信（味全龍）、陳晨威（樂天桃猿）、陳傑憲（統一獅）、成晉（樂天桃猿）

 歷屆排名

WBC世界棒球經典賽歷屆四強排名及台灣戰績一覽，台灣最佳成績是2013年晉級八強，其餘3屆都在分組預賽淘汰。（中央社製圖）
WBC世界棒球經典賽歷屆四強排名及台灣戰績一覽，台灣最佳成績是2013年晉級八強，其餘3屆都在分組預賽淘汰。（中央社製圖）

 轉播平台

網路轉播：Hami Video（可免登入觀看A組10場比賽，含台灣隊賽事）、ELTA.tv
電視轉播：中華電信MOD-愛爾達電視（轉播時刻表）、東森電視台（轉播時刻表

 現場觀賽購票連結

台灣對巴拿馬（3月8日晚間7時開打）
台灣對義大利（3月10日晚間7時開打）
台灣對荷蘭（3月11日晚間7時開打）
台灣對古巴（3月12日中午12時開打）

2023棒球經典賽A組預賽票價表。（圖取自拓元售票網頁tixcraft.com）
2023棒球經典賽A組預賽票價表。（圖取自拓元售票網頁tixcraft.com）

（編輯：侯少婷）1120305

#WBC
#經典賽
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