經典賽台灣隊首役對巴拿馬 胡智爲扛先發迎戰梅西亞

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（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界棒球經典賽A組預賽將於明天開打，台灣隊將在洲際棒球場與巴拿馬隊交手，官方已宣布台灣隊與巴拿馬隊的先發投手，分別為胡智爲及梅西亞（Humberto Mejia）。

目前台灣隊陣中狀況最好的投手之一是胡智爲，5日在官辦熱身賽用13球投1局，飆出2次三振，演出3上3下。胡智爲今天說：「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好，之前也有持續在研究巴拿馬隊。」

巴拿馬總教練歐提茲（Luis Ortiz）則在昨天就透露先發投手是梅西亞，他在美職大聯盟曾出賽8場，小聯盟生涯則累積出賽89場，拿下21勝26敗，防禦率3.39。梅西亞今天受訪表示，「一直都有在情蒐，滿有自信的，應該會表現滿好的。」（編輯：張雅淨）1120307

世界棒球經典賽A組預賽8日即將點燃戰火，台灣首戰面對巴拿馬，目前陣中狀況相當好的投手胡智爲7日表示，自己已把身心狀況準備好。中央社記者王騰毅攝 112年3月7日