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胡智爲控球、軌跡優先 經典賽熱身賽先發表現精彩

2023/2/27 16:16
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）世界棒球經典賽台灣隊投手胡智爲狀態調整不錯，今天自辦熱身賽對味全龍隊先發，開賽連抓13個出局數，投4.1局無失分，胡智爲表示今天控球、軌跡第一優先，丟球感覺很順暢。

世界棒球經典賽台灣隊自辦熱身賽最後一戰與中職味全龍隊交手，台灣隊由投手胡智爲先發，胡智爲開賽連抓13個出局數，直到5局1人出局後投出四壞保送退場，今天總計用58球投4.1局，沒被敲出安打，投出5次三振無失分，球隊以5比1拿勝、胡智爲是勝投。

胡智爲表示，今天一開始明顯感覺直球狀況沒有很理想，控球和投球軌跡是第一優先要求的課題，球速沒有發揮到最好反而是其次、等到正式賽再丟出來，「很高興有把我該做的部分做好，也有投到自己想要的位置。」

胡智爲表示，今天直球狀況雖然不是很理想，但變速、滑球等變化球幾乎都可以投進好球帶，配球上就更可以靈活運用，讓打者不好掌握，節奏也可以掌控在自己手上，這是最想要看到的東西，今天丟球感覺很順暢、有達到自己的期許。

今天比賽中午12時開打，胡智為表示，與晚間開打的比賽相比，差異是要比較早起床，進食的時間掌控也是比較大的考驗，抓緊時間進食，才能有足夠的能量應付整場比賽。

台灣隊總教練林岳平稱讚胡智爲今天表現「相當精彩」，可以把投球數拉到4.1局，也是球隊倚賴的先發投手戰力，5局投出保送後因為已經要達到投球數限制，也演練危機處理、 換上李振昌接手。（編輯：李亨山）1120227

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