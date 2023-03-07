更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰8/74
首頁 / 運動

經典賽台灣隊首戰對巴拿馬 胡智爲已把身心準備好

2023/3/7 18:33（3/7 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日將開打，台灣隊首戰先發投手揭曉，將由胡智爲登板對決巴拿馬隊，他7日表示：「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好，之前也有持續在研究巴拿馬隊。」中央社記者王騰毅攝 112年3月7日
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日將開打，台灣隊首戰先發投手揭曉，將由胡智爲登板對決巴拿馬隊，他7日表示：「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好，之前也有持續在研究巴拿馬隊。」中央社記者王騰毅攝 112年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界棒球經典賽A組預賽即將於明天點燃戰火，台灣隊首戰對手為巴拿馬隊，目前陣中狀況相當好的胡智爲今天表示，自己已經把身心狀況準備好，也會盡力幫助在調時差的鄧愷威。

近幾場熱身賽狀況最好的台灣隊投手之一是胡智爲，雖然台灣隊總教練林岳平尚未透露明天先發投手，不過外界猜測狀況好的胡智爲有可能是人選。胡智爲今天接受媒體訪問時表示，之前在得知有入選50人名單後就有開始做準備，調適身體狀況，「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好。」

胡智爲7日表示，自己已把身心狀況準備好。中央社記者王騰毅攝 112年3月7日
胡智爲7日表示，自己已把身心狀況準備好。中央社記者王騰毅攝 112年3月7日

談到明天台灣隊首戰對手巴拿馬，胡智爲雖然說沒有認識太多對方打者，不過之前母隊統一獅隊有跟巴拿馬打官辦熱身賽，有去問獅隊隊友一些資訊並研究，也有透過影片觀察。胡智爲點出，巴拿馬隊打者特色是速度快、壘包破壞性強，打者力量技巧都還不錯。

台灣隊投手鄧愷威因為上週才抵台報到，5日官辦熱身賽狀況不好，對此胡智爲也有分享經驗給他，胡智爲說：「我跟他說要去找一樣東西，在場上可以救你一命的東西，不管是動作還是節奏。」胡智爲也說，鄧愷威是很優秀的投手，想法非常正面，並不會太擔心。

在打2019年世界12強棒球賽時，就有從墨西哥趕回台灣報到的經驗，他表示，「身體愈疲勞的時候心理要愈強大，支撐身體上的疲勞，我會盡我所能去幫助他（鄧愷威），為了國家必須武裝起來，告訴自己不能倒下。」（編輯：張雅淨）1120307

#世界棒球經典賽
#胡智爲
#台灣隊
延伸閱讀
胡智爲控球、軌跡優先 經典賽熱身賽先發表現精彩經典賽熱身賽林立張育成開轟 台灣隊10戰全勝經典賽台灣隊投手群不穩 教練王建民不擔心經典賽台灣隊準備就位 林岳平：抬頭挺胸面對WBC棒球經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
胡智爲
經典賽首戰巴拿馬由梅西亞先發 台灣尚未透露經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位[影]
鄧愷威
WBC熱身賽鄧愷威首度實戰 節奏亂掉控球失準經典賽台灣隊到齊 鄧愷威感受國家隊戰袍壓力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世界棒球經典賽8日點燃戰火 台灣隊首戰對巴拿馬