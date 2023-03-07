經典賽台灣隊首戰對巴拿馬 胡智爲已把身心準備好

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世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日將開打，台灣隊首戰先發投手揭曉，將由胡智爲登板對決巴拿馬隊，他7日表示：「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好，之前也有持續在研究巴拿馬隊。」中央社記者王騰毅攝 112年3月7日

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（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界棒球經典賽A組預賽即將於明天點燃戰火，台灣隊首戰對手為巴拿馬隊，目前陣中狀況相當好的胡智爲今天表示，自己已經把身心狀況準備好，也會盡力幫助在調時差的鄧愷威。

近幾場熱身賽狀況最好的台灣隊投手之一是胡智爲，雖然台灣隊總教練林岳平尚未透露明天先發投手，不過外界猜測狀況好的胡智爲有可能是人選。胡智爲今天接受媒體訪問時表示，之前在得知有入選50人名單後就有開始做準備，調適身體狀況，「現在已經到最適合比賽的狀況，身心都已經準備好。」

胡智爲7日表示，自己已把身心狀況準備好。中央社記者王騰毅攝 112年3月7日

談到明天台灣隊首戰對手巴拿馬，胡智爲雖然說沒有認識太多對方打者，不過之前母隊統一獅隊有跟巴拿馬打官辦熱身賽，有去問獅隊隊友一些資訊並研究，也有透過影片觀察。胡智爲點出，巴拿馬隊打者特色是速度快、壘包破壞性強，打者力量技巧都還不錯。

台灣隊投手鄧愷威因為上週才抵台報到，5日官辦熱身賽狀況不好，對此胡智爲也有分享經驗給他，胡智爲說：「我跟他說要去找一樣東西，在場上可以救你一命的東西，不管是動作還是節奏。」胡智爲也說，鄧愷威是很優秀的投手，想法非常正面，並不會太擔心。

在打2019年世界12強棒球賽時，就有從墨西哥趕回台灣報到的經驗，他表示，「身體愈疲勞的時候心理要愈強大，支撐身體上的疲勞，我會盡我所能去幫助他（鄧愷威），為了國家必須武裝起來，告訴自己不能倒下。」（編輯：張雅淨）1120307