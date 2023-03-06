更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽吳念庭2分全壘打 台灣4比12落後巴拿馬
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰14/76
首頁 / 運動

經典賽台灣隊準備就位 林岳平：抬頭挺胸面對

2023/3/6 22:58（3/7 19:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽台灣隊熱身賽賽程6日已全數結束，8場自辦熱身賽加上2場官辦熱身賽，奪下10連勝，接下來就要準備迎接8日開打的正式比賽。賽後台灣隊總教練林岳平（左1）表示，目前球隊狀況相當理想，會帶著這股氣勢，7日再調整一天，準備就位。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽台灣隊熱身賽賽程6日已全數結束，8場自辦熱身賽加上2場官辦熱身賽，奪下10連勝，接下來就要準備迎接8日開打的正式比賽。賽後台灣隊總教練林岳平（左1）表示，目前球隊狀況相當理想，會帶著這股氣勢，7日再調整一天，準備就位。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界棒球經典賽A組2天的官辦熱身賽已經結束，台灣隊在熱身賽全勝，接下來就要準備迎接正式開打，總教練林岳平表示，會帶著這股氣勢準備就位，抬頭挺胸去面對所有事情。

台灣隊熱身賽賽程已全數結束，8場自辦熱身賽加上2場官辦熱身賽，奪下10連勝，接下來就要準備迎接8日開打的正式比賽。賽後台灣隊總教練林岳平表示，目前球隊狀況相當理想，會帶著這股氣勢，明天再調整一天，準備就位。

雖然熱身賽成績理想，不過林岳平說：「熱身賽時心情上都是練習，真正到比賽中大家的求勝慾望都會出來，最後會有什麼波動，沒有人敢預測，但我們要往正面去看，抬頭挺胸去面對所有事情。」

今天有全壘打演出的張育成表示，現在已經沒有什麼問題，「只要穩定我的心態，每件事情都可以做得很好，希望（好手感）可以延續到開打，直到結束」。

台灣隊投打戰力中，投手部分相較不穩，不過今天8任投手壓制力不錯，僅陳冠宇、宋家豪各失1分。針對陳冠宇在第5局滿壘時投出保送，林岳平說明，主要是對方短打變成內野安打造成狀況，之後故意保送下一棒，看能不能用雙殺化解，演練這種狀況如何守下分數。（編輯：唐聲揚）1120306

2023世界棒球經典賽A組官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場舉行，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊張育成在7局上半轟出陽春彈。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
2023世界棒球經典賽A組官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場舉行，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊張育成在7局上半轟出陽春彈。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽A組2天的官辦熱身賽已經結束，台灣隊在熱身賽全勝。圖為台灣隊6日對上中職富邦悍將，賽後陳傑憲（前右起）、成晉、鄭宗則、郭天信等隊員向觀眾致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽A組2天的官辦熱身賽已經結束，台灣隊在熱身賽全勝。圖為台灣隊6日對上中職富邦悍將，賽後陳傑憲（前右起）、成晉、鄭宗則、郭天信等隊員向觀眾致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
#棒球經典賽
#林岳平
#台灣隊
延伸閱讀
經典賽熱身賽林立張育成開轟 台灣隊10戰全勝影片／李維拉抵台為經典賽開球 盼感受台灣的美不斷更新／WBC棒球經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？經典賽熱身賽大谷翔平雙響砲包辦6打點 日本隊大勝阪神
林岳平
經典賽台灣首戰先發暫不透露 晚間開會討論陳傑憲改變策略手感回溫 找出自己在台灣隊價值
陳冠宇
經典賽古巴4棒戴斯潘 盼延續生涯中職也是選項結束石垣島行 陳冠宇成晉返回經典賽集訓
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
經典賽熱身賽林立張育成開轟 台灣隊10戰全勝