經典賽台灣隊準備就位 林岳平：抬頭挺胸面對

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世界棒球經典賽台灣隊熱身賽賽程6日已全數結束，8場自辦熱身賽加上2場官辦熱身賽，奪下10連勝，接下來就要準備迎接8日開打的正式比賽。賽後台灣隊總教練林岳平（左1）表示，目前球隊狀況相當理想，會帶著這股氣勢，7日再調整一天，準備就位。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日

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（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界棒球經典賽A組2天的官辦熱身賽已經結束，台灣隊在熱身賽全勝，接下來就要準備迎接正式開打，總教練林岳平表示，會帶著這股氣勢準備就位，抬頭挺胸去面對所有事情。

台灣隊熱身賽賽程已全數結束，8場自辦熱身賽加上2場官辦熱身賽，奪下10連勝，接下來就要準備迎接8日開打的正式比賽。賽後台灣隊總教練林岳平表示，目前球隊狀況相當理想，會帶著這股氣勢，明天再調整一天，準備就位。

雖然熱身賽成績理想，不過林岳平說：「熱身賽時心情上都是練習，真正到比賽中大家的求勝慾望都會出來，最後會有什麼波動，沒有人敢預測，但我們要往正面去看，抬頭挺胸去面對所有事情。」

今天有全壘打演出的張育成表示，現在已經沒有什麼問題，「只要穩定我的心態，每件事情都可以做得很好，希望（好手感）可以延續到開打，直到結束」。

台灣隊投打戰力中，投手部分相較不穩，不過今天8任投手壓制力不錯，僅陳冠宇、宋家豪各失1分。針對陳冠宇在第5局滿壘時投出保送，林岳平說明，主要是對方短打變成內野安打造成狀況，之後故意保送下一棒，看能不能用雙殺化解，演練這種狀況如何守下分數。（編輯：唐聲揚）1120306

2023世界棒球經典賽A組官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場舉行，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊張育成在7局上半轟出陽春彈。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日