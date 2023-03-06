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經典賽熱身賽林立張育成開轟 台灣隊10戰全勝

2023/3/6 22:45（3/7 08:21 更新）
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2023世界棒球經典賽A組官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場舉行，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊林立（中）在5局上半轟出陽春彈，助隊取得1比0領先。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
2023世界棒球經典賽A組官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場舉行，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊林立（中）在5局上半轟出陽春彈，助隊取得1比0領先。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
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（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界棒球經典賽台灣隊今天在洲際球場進行官辦熱身賽，對上中職富邦悍將，林立、張育成都有全壘打演出，全場猛攻12支安打，終場以7比2擊敗悍將，台灣隊熱身賽10戰全勝。

2023世界棒球經典賽A組官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場舉行，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊張育成在7局上半轟出陽春彈。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
2023世界棒球經典賽A組官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場舉行，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊張育成在7局上半轟出陽春彈。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日

台灣隊在5局上靠著林立轟出陽春砲，先馳得點，林立連2天開轟；不過5局下台灣隊投手陳冠宇控球不穩，在滿壘時投出保送丟1分，形成1比1平手，總計投1局出現3次保送，其中一次是敬遠。

台灣隊打線於6局上再度有攻勢，王柏融、陳晨威敲安打後，出現投手暴投得1分，接著吳念庭選到保送，郭天信再敲出三壘安打，帶有2分打點；7局上張育成轟出陽春全壘打，再得1分。

8局上范國宸敲出2打點二壘安打，台灣隊再擴大領先；悍將的戴培峰在8局下從宋家豪手中轟出陽春砲，不過由於熱身賽是採取3小時限時制，此戰只打滿8局，終場台灣隊就以7比2奪勝，自辦加官辦熱身賽10戰全勝。

張育成此戰3打數敲出2支安打都是長打，分別為二壘打及全壘打，還選到1次保送。張育成在3局上遭到三振後憤怒摔頭盔，賽後談到原因，他表示，「那個動作主要是想把自己打醒，因為心情太急躁打到很壞的壞球，對自己來說是不應該揮的。」

郭天信在熱身賽打擊狀況不佳，遭到球迷批評，不過今天替補上場，在6局上敲出深遠安打，且靠著快腿形成三壘安打，送回2分打點。郭天信表示，當下超前分已經回來，只想著一定要把跑者送回來。他也說，之前會想太多，「現在把可以控制的控制好就好，不去想結果。」（編輯：謝雅竹）1120306

世界棒球經典賽台灣隊6日晚間在台中洲際棒球場進行官辦熱身賽，對上中職富邦悍將，台灣隊終場以7比2擊敗悍將，休息區的隊員們開心歡呼。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽台灣隊6日晚間在台中洲際棒球場進行官辦熱身賽，對上中職富邦悍將，台灣隊終場以7比2擊敗悍將，休息區的隊員們開心歡呼。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
台中洲際棒球場6日舉行世界棒球經典賽A組官辦熱身賽，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊林立（右）在5局上半轟出陽春彈，助隊取得領先。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
台中洲際棒球場6日舉行世界棒球經典賽A組官辦熱身賽，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊林立（右）在5局上半轟出陽春彈，助隊取得領先。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽官辦熱身賽6日進入第2天，晚上在台中洲際棒球場由台灣隊與富邦悍將交手，台灣隊郭天信在6局上半敲出三壘安打帶2分打點。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽官辦熱身賽6日進入第2天，晚上在台中洲際棒球場由台灣隊與富邦悍將交手，台灣隊郭天信在6局上半敲出三壘安打帶2分打點。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
2023世界棒球經典賽A組官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場舉行，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊郭天信（右）在6局上半敲出三壘安打帶2分打點，替球隊建功。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
2023世界棒球經典賽A組官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場舉行，由台灣隊對上中職富邦悍將，台灣隊郭天信（右）在6局上半敲出三壘安打帶2分打點，替球隊建功。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場由台灣隊對戰中職富邦悍將，台灣隊派出黃子鵬擔任先發投手。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
世界棒球經典賽官辦熱身賽6日晚間在台中洲際棒球場由台灣隊對戰中職富邦悍將，台灣隊派出黃子鵬擔任先發投手。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
#經典賽
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