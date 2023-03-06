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經典賽台灣隊投手群不穩 教練王建民不擔心

2023/3/6 19:18（3/6 21:47 更新）
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台灣隊備戰2023世界棒球經典賽A組預賽，6日在台中洲際棒球場進行團隊練球，總教練林岳平（後）1對1指導陣中投手鄧愷威（前），協助調整狀況。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
台灣隊備戰2023世界棒球經典賽A組預賽，6日在台中洲際棒球場進行團隊練球，總教練林岳平（後）1對1指導陣中投手鄧愷威（前），協助調整狀況。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
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（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界棒球經典賽台灣隊在近幾場熱身賽投手狀況不穩，尤其剛報到的鄧愷威尚未調整好，不過投手教練王建民不擔心，有幫助鄧愷威調整，也提醒投手群盡量攻擊好球帶、搶好球數。

台灣隊昨天對上中信兄弟的官辦熱身賽，近幾天才報到的鄧愷威控球不穩，被敲了2支安打後，再連續投3次保送，一個人次都沒解決就退場，失了3分。

台灣隊總教練林岳平今天表示，有叫鄧愷威不要緊張，昨天表現不好鄧愷威自己確實也有點擔心。林岳平說：「他技術沒有問題，就趕快去調適好、面對比賽，還有時間調整，希望他在正賽發揮出應有能力。」鄧愷威今天不會登板，明天練球教練團會追蹤他的狀況。

台灣隊投手教練王建民則表示，鄧愷威的時差和心情應該還沒調整過來，因為沒有太多時間調整，只能利用牛棚把比賽節奏找回來。王建民指出，鄧愷威從先發調整成中繼角色應該也有影響，會不知道怎麼準備，有提醒他抓提早一局當作先發去調整，熱身大約30顆球。

雖然投手群目前狀況不穩，不過王建民並不擔心，他表示，這幾場主要對手是中職打者，會對台灣隊投手比較熟悉，「之後對到其他國家的打者是比較少碰到的，對（台灣隊）投手球路比較不了解。」

王建民也跟投手群分享觀念，「就是不要去閃，盡量進攻好球帶，提早搶到好球數對投手有利，比較容易解決打者。」（編輯：張雅淨）1120306

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