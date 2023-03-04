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傳奇球星皮耶薩率義大利打經典賽 跟魔獸是熟識

2023/3/4 21:44（3/4 22:31 更新）
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世界棒球經典賽預賽A組即將展開官辦熱身賽，義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）再度訪台，4日談到這次以教練身分再度回到台灣，他說：「能夠回來台灣感覺非常好，今天練球覺得球場相當不錯。」中央社記者楊啟芳攝 112年3月4日
世界棒球經典賽預賽A組即將展開官辦熱身賽，義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）再度訪台，4日談到這次以教練身分再度回到台灣，他說：「能夠回來台灣感覺非常好，今天練球覺得球場相當不錯。」中央社記者楊啟芳攝 112年3月4日
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（中央社記者楊啟芳台中4日電）世界棒球經典賽預賽A組即將在明天展開官辦熱身賽，義大利隊總教練皮耶薩再度訪台，他今天表示，由於之前有和「魔獸」霍華德一起做過podcast，因此來台前還有跟他聯絡。

皮耶薩（Mike Piazza）是美國棒球名人堂傳奇球星，這次領軍來台打經典賽，備受矚目。他曾在1993年跟著道奇隊來台灣打比賽，談到這次以教練身份再度來到台灣，他說：「能夠回來台灣感覺非常好，今天練球覺得球場相當不錯。」

皮耶薩還透露，他與目前效力T1職籃桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），在美國曾一起做過podcast，「來之前有跟他聯絡，他說很享受在台灣的生活。」

談到這次經典賽A組其他4支球隊，包括古巴隊、巴拿馬隊、荷蘭隊、台灣隊，皮耶薩認為，這組競爭非常激烈，比賽過程中要尊重每支球隊，但不會去怕任何一支球隊。

他並指出，台灣隊雖然沒有明星球員，但每個人基本功都很好，「這次在分組裡要打得好，並不容易，但我們會專注在基礎上。」

雖然義大利以足球聞名，但皮耶薩指出，義大利棒球也有深遠歷史與傳統，且就像巴拿馬有李維拉（Mariano Rivera），「我們也有很多美籍義大利的大聯盟選手，現在我們要努力讓義大利棒球年輕化，像這次球隊陣中就有資深及年輕選手混合，希望讓義大利棒球更好。」

義大利隊陣中的天使隊大聯盟選手佛萊徹（David Fletcher），是第一次入選經典賽義大利隊，特別是還跟弟弟一起，他說：「非常興奮，因為從小媽媽在義大利長大，跟義大利有很深的淵源，可以跟弟弟一起在高層級賽事比賽非常難能可貴，這是高中之後第一次跟弟弟同隊。」

天使隊共有多達10名選手代表各國打經典賽，日本隊的大谷翔平也是其中之一。佛萊徹表示，「離開美國前大家都有聊天，想到有機會在世界各個角落對戰，會是很特別的經驗。」（編輯：龍柏安）1120304

#皮耶薩
#義大利
#佛萊徹
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