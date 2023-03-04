經典賽台灣隊出賽期間 中市府增開公車區間車

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）世界棒球經典賽A組預賽將在台中洲際棒球場登場，台中市交通局規劃7條公車路線供民眾搭乘，且台灣隊出賽還增開球場至捷運文心崇德站的公車區間車，歡迎民眾到台中熱血吶喊。

世界棒球經典賽（WBC）睽違10年後再度於台中舉辦，台中市交通局今天發布新聞稿表示，賽事期間將湧入大量人潮及車潮，鼓勵民眾可搭公車，洲際棒球場周邊有許多公車路線行經，包含12（含12延）、14（含14延、14副、14副2）、58 （含58副、58區2）、71、127（含127延）、700、956等7條公車路線。

交通局長葉昭甫指出，凡有行經洲際棒球場的公車路線，會在車頭前放置「行經洲際棒球場」的告示，民眾可搭乘捷運或台鐵轉乘公車，也能搭公車直達到球場。在「台中公車」APP新增「2023棒球經典賽公車資訊」專區，方便民眾直接點選查詢洲際棒球場周邊公車資訊。

葉昭甫說，為一同力挺台灣隊，凡有台灣隊出賽期間，交通局就會在晚間10時至11時加派區間車，並於車頭前放置告示，由洲際棒球場發車、終點為捷運文心崇德站。

主辦單位也有規劃於3月5日、6日、8日、10日、11日、12日，共計6天，提供免費接駁車服務，每場賽後1小時內發車，民眾於賽後前往豐樂一街/洲際路口搭乘免費接駁車，就可由洲際棒球場返回高鐵台中站，配合高鐵末班車時間，如賽事至晚上9時30分仍在進行中，接駁車將於晚上9時30分陸續發車，最晚發車時間為晚上10時10分。（編輯：龍柏安）1120304