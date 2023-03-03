更多編輯台推薦新聞：
T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練
運動

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道
科技

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix
國際

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」
國際

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
WBC棒球經典賽
新聞專題
WBC棒球經典賽1/139
首頁 / 運動

經典賽球隊抵台 用中文問好親切合影球迷

2023/3/3 23:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園3日電）2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日至12日將在台中洲際棒球場開打。古巴隊、巴拿馬隊和義大利隊的隊員晚間陸續抵台，包含義大利隊總教練、名人堂球星皮耶薩。

世界棒球經典賽A組共有台灣隊、荷蘭隊、古巴隊、義大利隊、巴拿馬隊，5隊取2隊晉級。除了地主台灣隊以及提早到的大部分古巴隊成員之外，部分義大利隊、巴拿馬隊及荷蘭隊的球員，今天上午也陸續抵台。

其餘古巴隊、巴拿馬隊和義大利隊的隊員，也陸續在今天晚間8時至11時許抵台；義大利隊投手哈維（Matt Harvey）、義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza），下機後展現親切感，不但與球迷合影、用中文說「你好」，還替數顆棒球簽名。

此外，古巴隊巨砲塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）、大聯盟選手蒙卡達（Yoan Moncada）和羅伯特（Luis Robert），也在這批抵台名單中。（編輯：陳正健）1120303

#義大利隊
#古巴隊
#巴拿馬隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
經典賽官辦熱身賽 5日台灣對戰兄弟票房逾8千張