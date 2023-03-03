經典賽球隊抵台 用中文問好親切合影球迷

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（中央社記者葉臻桃園3日電）2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日至12日將在台中洲際棒球場開打。古巴隊、巴拿馬隊和義大利隊的隊員晚間陸續抵台，包含義大利隊總教練、名人堂球星皮耶薩。

世界棒球經典賽A組共有台灣隊、荷蘭隊、古巴隊、義大利隊、巴拿馬隊，5隊取2隊晉級。除了地主台灣隊以及提早到的大部分古巴隊成員之外，部分義大利隊、巴拿馬隊及荷蘭隊的球員，今天上午也陸續抵台。

其餘古巴隊、巴拿馬隊和義大利隊的隊員，也陸續在今天晚間8時至11時許抵台；義大利隊投手哈維（Matt Harvey）、義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza），下機後展現親切感，不但與球迷合影、用中文說「你好」，還替數顆棒球簽名。

此外，古巴隊巨砲塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）、大聯盟選手蒙卡達（Yoan Moncada）和羅伯特（Luis Robert），也在這批抵台名單中。（編輯：陳正健）1120303