經典賽官辦熱身賽 5日台灣對戰兄弟票房逾8千張

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（中央社記者楊啟芳台中3日電）世界棒球經典賽官辦熱身賽將在5日、6日舉行，其中台灣隊在5日與中信兄弟交手的賽事，目前已經預售超過8000張票，有機會突破之前在新莊與兄弟對戰的滿場1萬多人。

預賽A組將在8日正式開打，A組有地主台灣隊，還有巴拿馬隊、義大利隊、荷蘭隊、古巴隊，取2隊晉級複賽。今天是各隊的報到日，明天為官方練球日，接著進行官辦熱身賽。

官辦熱身賽共有2天，在台中洲際棒球場及斗六棒球場兩地進行，一天都會有5場賽事，預賽A組5隊各對上中華職棒6支球隊，其中樂天桃猿及台鋼雄鷹僅各打1場。台灣隊在5日與中信兄弟交手，6日則和富邦悍將對戰，都在洲際棒球場，可以利用比賽適應整修過後的洲際球場。

根據悍創運動行銷表示，統計至今天為止，台灣隊與中信兄弟交手的官辦熱身賽，已經賣出逾8000張票；台灣隊對上富邦悍將的賽事，則賣出4000多張票，洲際棒球場滿場為2萬人。

台灣隊之前在新莊棒球場的自辦熱身賽，25日對上樂天桃猿有7388名觀眾入場，26日對上中信兄弟有滿場1萬2100觀眾入場，27日對上味全龍隊則是有7887人進場。（編輯：陳政偉）1120303