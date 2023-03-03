洲際球員休息室改善 餐飲團隊客製化設計菜單

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（中央社記者楊啟芳台中3日電）為了準備世界棒球經典賽，洲際棒球場除了場地整修，球員休息室也做了改善，另外聘請餐飲團隊進駐，負責各隊伙食；場外廣場還有價值不菲的裝置藝術，盼讓全世界認識台灣。

在台灣進行的經典賽A組預賽將在8日開打，為了迎接經典賽，大聯盟特別派員進駐台中洲際棒球場進行整修，除了場上的草皮、紅土等，設施也做了改善，像是球員休息室更換地毯、沙發，還特別設置了天氣預報室。

為了照顧各隊的伙食，這次經典賽大會特別邀請到饗食天堂團隊進駐，負責人戴菀伶表示，這次要準備近千人膳食，包括教練、球員、工作人員等，因此動員了全台灣南北分店、近50名工作人員，包括內外場服務人員及主廚，提供現煮服務。

戴菀伶也說，除了希望透過餐點讓外國球員更認識台灣，也會針對各隊需求客製化，像是義大利隊就對食物有不少回饋，例如義大利麵一定要加肉醬、喜歡吃白飯等，且外籍球員對燉煮過的肉比較有興趣，大聯盟官方還指定要無麩質麵包，會有好幾款菜單交換。

場外設置部分，砸重金約2萬美金（約新台幣60萬元）打造裝置藝術，是一顆大型棒球，由去年獲得葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的李政瀚與設計師賴銘祥合作。經典賽預賽在4個城市開打，包括台中、東京、邁阿密、鳳凰城都會各設置一顆，每個城市都是找當地設計師。

談到設計理念，賴銘祥表示，台灣是海島型國家，有很多豐富自然資源，所以其中一面結合河川、山脈、海岸線等大自然元素；另外一面則是以台灣文化為主，用原住民圖騰、閩南布袋戲舞台、客家花布等藝術工法，希望讓全世界認識台灣文化。（編輯：李亨山）1120303

為照顧世界棒球經典賽預賽A組各隊伙食，這次經典賽大會特別邀請餐飲團隊進駐台中洲際棒球場，針對各隊推出客製化菜單，大聯盟官方還指定要無麩質麵包。中央社記者楊啟芳攝 112年3月3日