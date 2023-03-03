經典賽球隊陸續抵台 機場合影簽名展親和力

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（中央社記者葉臻桃園3日電）2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日至12日將在台中洲際棒球場開打。部分義大利隊、荷蘭隊和巴拿馬隊球員今天陸續抵台，在機場替粉絲簽名、合影，展現親和力。

世界棒球經典賽A組共有台灣隊、荷蘭隊、古巴隊、義大利隊、巴拿馬隊，5隊取2隊晉級。中華民國棒球協會昨天說，參賽球隊今天將陸續抵台，協會已派員接機安排行進動線，並視球員個人意願與球迷互動。

除了地主台灣隊以及提早到的大部分古巴隊成員之外，部分義大利隊、巴拿馬隊及荷蘭隊的球員，今天上午6時許開始陸續搭乘不同班機抵台，包含荷蘭隊明星游擊手柏格茨（Xander Bogaerts），下機後還替粉絲簽名。

棒協今天告訴中央社記者，上午預計抵達的部分球員已順利抵台，並無特殊狀況，晚上預計還有部分古巴隊、巴拿馬隊和義大利隊的隊員會搭機抵台。

根據悍創運動行銷臉書的現場接機影片，不乏有球員在入境時展現親和力，與粉絲、旅客合影；抵台隊員將前往台中進行賽前準備。（編輯：方沛清）1120303