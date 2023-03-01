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經典賽將登場 中市府攜手在地產業開創商機

2023/3/1 16:56（3/1 17:11 更新）
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台中市經發局1日在市府舉辦2023世界棒球經典賽「幸福好球 強棒出擊」聯合行銷活動，將結合夜市、市集及商圈推出「3大幸福好球」系列活動。中央社記者郝雪卿攝 112年3月1日
台中市經發局1日在市府舉辦2023世界棒球經典賽「幸福好球 強棒出擊」聯合行銷活動，將結合夜市、市集及商圈推出「3大幸福好球」系列活動。中央社記者郝雪卿攝 112年3月1日
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）2023世界棒球經典賽首輪A組預賽，將於8日至12日在台中洲際棒球場開打，台中市政府今天宣布，將串聯市集、商圈及夜市推出「3大幸福好球」活動，讓球迷賓至如歸。

台中市經發局今天在市府舉辦「WBC 2023世界棒球經典賽─幸福好球 強棒出擊」聯合行銷活動，台中市糕餅業者、商圈及夜市代表都出席，宣布推出「3大幸福好球」系列活動。

台中市經發局長張峯源指出，預估經典賽期間台中市將湧入10萬名國內外球迷，市府將推出包含市府廣場棒球市集嘉年華、23大商圈店家優惠、11大夜市50元抵用券聯合行銷。

台中市運動局長李昱叡說，這次經典賽的售票情況超乎預期，其中中華隊迎戰古巴及荷蘭的門票都已賣完，其他場次也都在加溫中，鼓勵球迷進場觀賽，無法進場的也可透過網路及電視轉播觀賽，而台中市政府廣場的大螢幕也會直播，不方便到球場的球迷可以到市府集氣，為中華隊加油。

台中市糕餅商業同業公會今天特別製作1個直徑達36公分的棒球餅為活動加持，理事長蔡萬財指出，業者推出限量棒球造型餅，共有5種風味及內餡，其中代表荷蘭隊的是玫瑰起士、古巴黑豆香柚、巴拿馬海鹽焦糖巧克力、義大利摩卡咖啡橙絲蓮蓉、中華金桔檸檬，歡迎球迷到台中市享用。

台中市政府觀光旅遊局也與旅宿及觀光產業合作，推出住宿、餐飲優惠及推薦遊程，4條1日遊行程包括潭雅神綠園道、高美濕地、草悟道、帝國糖廠、霧峰林家宮保第園區、新社採菇等，每條行程都安排享用米其林美食，其中大毅老爺行旅還搭配餐食優惠及贈品、福華大飯店提供住宿優惠及餐飲優惠方案等。（編輯：謝雅竹）1120301

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