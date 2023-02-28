世界棒球經典賽將登場 中市府結合特約商店拚經濟

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「2023世界棒球經典賽（WBC）」3月8日起將在台中開打，台中市工策會28日公布，推出特約商店優惠活動拚經濟，憑球賽票根就能享優惠。（台中市工策會提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）「2023世界棒球經典賽（WBC）」將於3月8日起在台中開打，台中市工策會今天表示，為迎接來自各地的球迷，推出特約商店優惠活動拚經濟，憑球賽票根就能享優惠。

「2023世界棒球經典賽」熱身賽將於3月5日在台中洲際棒球場開打，接著分組預賽將於3月8日至12日正式登場，市府預估，賽事期間預計吸引逾10萬人次來到台中觀賽。

為幫助在地業者拚經濟，台中市工商發展投資策進會發布訊息指出，將推出「2023世界棒球經典賽特約商店」優惠活動，3月1日起至31日止，民眾憑WBC球賽票根至特約商店消費享「滿千送200」，與業者聯手打造「3月全民瘋棒球」熱潮。

工策會總幹事黃于珊表示，感謝台灣連鎖加盟促進協會大力協助媒合「Mr.Wish」及「築間餐飲集團」台中地區共計65家門店參與活動，加上各公協會一起合作邀請逾百間伴手禮門市共襄盛舉，食宿遊購應有盡有，歡迎全國熱愛棒球的民眾來到台中主場一起為中華隊加油。

黃于珊指出，市府各局處都全力投入籌辦及宣傳世界棒球經典賽，不僅工策會推出WBC特約商店行銷活動，包括觀旅局、經發局也邀請台中飯店旅宿業、市場、夜市加入特約行列，民眾可利用市府官網「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區查詢特約店家資訊。

台灣連鎖加盟促進協會秘書長郭士維表示，協會期望透過國內WBC賽事期間推廣在地連鎖餐飲品牌，更在邊境解封之際，帶動台灣連鎖品牌國際發展，幫助業者搶攻海外商機。（編輯：黃世雅）1120228