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洲際棒球場辦經典賽 禁飛無人機違規最高罰150萬

2023/3/2 11:45
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（中央社記者蘇木春台中2日電）2023年世界棒球經典賽倒數，台中市政府日前公告，5日至12日台中洲際棒球場將禁飛無人機，若違規飛行或違反相關規定，將依「民用航空法」最高處新台幣150萬元罰鍰。

台中市政府今天發布新聞稿表示，世界棒球經典賽A組預賽3月8日至12日在洲際棒球場舉辦，為維護民眾安全及確保活動順利進行，已公告5日上午9時至12日晚間12時禁飛無人機。

台中市交通局長葉昭甫指出，法人如因執行業務需在球場區域進行空拍，需依規進行申請並取得核准，而自然人則不得於禁飛區域、建築物或障礙物30公尺以內、夜間及人群聚集上空使用遙控無人機。

葉昭甫指出，台中市遙控無人機飛行空域採原則開放、例外禁止方式管理，民眾從事遙控無人機活動前，應事先確認是否處於禁止飛航區域，務必遵守相關規定。

他說，未經活動申請在台中市公告禁止區域違規飛行，或涉及違反相關操作限制者（建築物或障礙物30公尺以內、夜間及人群聚集上空等），最高可依「民用航空法」處3萬至30萬元罰鍰。

若在洲際棒球場上方超過200呎，為民航局公告的禁航區，將移送航空主管機關依法處30至150萬元罰鍰，並得沒入遙控無人機。

交通局表示，更多相關資訊可至民用航空局網站「無人機專區」、遙控無人機管理資訊系統、遙控無人機空域查詢APP或交通局遙控無人機禁飛場域查詢。（編輯：李亨山）1120302

#葉昭甫
#台中洲際棒球場
#台中市交通局長
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