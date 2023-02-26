辜仲諒送20萬加菜金 勉勵經典賽台灣隊瞄準日本

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）棒協理事長辜仲諒今天到新莊棒球場勉勵經典賽台灣代表隊，他強調，台灣棒球世界排名第2，僅輸日本，要發揮膽識為國爭光。辜仲諒送上新台幣20萬元加菜金，與球員相約東京見。

世界棒球經典賽台灣代表隊在新莊棒球場安排自辦熱身賽，今天與中職中信兄弟隊交手，賽前辜仲諒以中華民國棒球協會理事長身分到場勉勵台灣隊球員。

台灣隊此次分組預賽與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬同組，爭取2張前進東京打複賽的門票。辜仲諒提醒球員不要忘記，台灣在世界上各行各業遇強則強，不要去想巴拿馬、義大利這些球隊有多強，沒有意義，「台灣棒球世界排名第2，無論在技術、體力、耐力各方面，都不會輸給別的國家」。

辜仲諒再次強調台灣世界排名成績僅次於日本，「我們只差日本一點點，瞄準日本，其他名氣大的國家沒有用，最重要的是我們團結一致」。他也提醒球員吸取日本隊的優點，把基本動作做好，失誤越少，成功的機會就越高。

賽前集合時，辜仲諒特別找來經典賽台灣隊首屆總教練林華韋、第2屆總教練葉志仙、2017年經典賽台灣隊總教練郭泰源一起勉勵球員。

辜仲諒送上20萬元加菜金，也對球員喊話：「我在東京等你們，不要讓我等不到人，等你們來拿我的紅包。」

因應亞洲棒球總會（BFA）將於3月中旬於日本東京召開執行委員會議，研商今年各項賽事籌辦事宜，辜仲諒透過律師團向高等法院聲請暫時解除限制出境，希望能前往日本東京親自主持亞洲棒球總會執行委員會議。

辜仲諒此行除了將與各國棒球協會組織代表面對面交流，共商提升亞洲棒球實力的計畫，也將拜會日本業餘棒球協會、女子棒球聯盟、學生棒球協會以及日本職棒隊等單位，促進台灣與日本及各國的棒球交流，期望為台灣帶來更多有益的棒球經驗和思維，讓台灣棒球競爭力更上一層樓。（編輯：管中維）1120226