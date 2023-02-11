經典賽宣傳圖獨缺台灣 WBC主席致歉

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世界棒球經典賽A組原先的官方宣傳圖沒有台灣隊球員，經抗議後，11日換上新的預賽A組宣傳圖，加上台灣隊球員林子偉。（圖取自instagram.com/wbcbaseball）

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（中央社記者謝靜雯、郝雪卿台北11日電）世界棒球經典賽（WBC）昨天在官方社群發布各組宣傳圖代表人物，A組獨缺地主國台灣球員；WBC今天換上有台灣好手林子偉的新圖，WBC主席史莫爾也為錯誤致歉。

承辦WBC台灣賽事的悍創運動行銷股份有限公司在社群網站臉書（Facebook）轉達WBC主席史莫爾（Jim Small）的聲明稿，史莫爾表示，圖片不慎遺漏台灣球員，「對於所發生的錯誤以及對我們在台灣的夥伴們所造成的不便，我們致上歉意．我們非常珍惜再次於台灣舉辦WBC的機會，我們也期待可以很順利地舉辦這場盛大的活動。」

WBC的A組預賽3月8日在台中洲際棒球場開打，WBC昨天公布各代表隊球員名單，但官方社群網站的各組宣傳圖，A組代表人物獨缺台灣，引發爭議。

悍創昨天發出聲明表示，已第一時間告知美國職業棒球大聯盟（MLB）官方，並提嚴正抗議，要求即刻修正。代表隊代表國家出賽，不論任何賽事，都會捍衛國家隊尊嚴；中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌也說，MLB要在台灣辦比賽，就請尊重主辦國球員，沒妥協空間。

WBC換上新宣傳圖後，台中市政府運動局長李昱叡說，史莫爾今年1月12日在台中參與籌備會議，顯示重視與支持WBC，肯定WBC即時更正的正面態度；WBC盛會在台中舉辦，邀各地球迷齊聚台中營造「主場優勢」，為台灣英雄加油。（編輯：李明宗）1120211