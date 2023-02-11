經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

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世界棒球經典賽A組原先的官方宣傳圖沒有台灣隊球員，經抗議後，11日換上新的預賽A組宣傳圖，加上台灣隊球員林子偉。（圖取自instagram.com/wbcbaseball）

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）世界棒球經典賽昨天公布各組代表隊名單，但在預賽A組宣傳圖中獨缺台灣隊球員，承辦單位悍創和中職都表達強烈抗議。WBC官方終於在今天換上新圖，加上台灣隊球員林子偉。

2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日在台灣開打，但各分組代表隊名單昨天公布後，A組官方宣傳圖封面代表人物獨缺台灣隊，承辦單位悍創運動行銷、中華職棒都向MLB（美國職棒大聯盟）表達嚴正抗議。中職會長蔡其昌昨天也在臉書上表示，「MLB要在台灣辦比賽，就請尊重主辦國的球隊，沒有妥協空間。」

WBC官方在今天凌晨已經在Facebook、Instagram、Twitter等官方社群平台換上最新的A組官方宣傳圖，台灣隊的代表為林子偉。林子偉之前效力美職波士頓紅襪隊、明尼蘇達雙城隊時都上過大聯盟，目前總計在大聯盟出賽102場。

悍創運動行銷也在臉書分享這個消息，並說：「球迷們的抗議WBC聽到了，不管是任何的原因，我們都不會讓中華隊孤單。」悍創也感謝台中市市長盧秀燕、中華棒協理事長辜仲諒、中華職棒聯盟會長蔡其昌，還有所有支持WBC台灣隊的贊助夥伴跟球迷，「悍創跟大家一起為中華隊加油，迎戰經典賽。」

A組預賽將在台中洲際棒球場登場，除地主台灣隊，古巴隊、荷蘭隊、巴拿馬隊及義大利隊都在A組。（編輯：李錫璋）1120211