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經典賽熱身賽套票最多看16場 李維拉將辦簽名會

2023/2/7 12:00（2/7 12:31 更新）
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世界棒球經典賽6日舉行台灣隊成軍記者會，公布熱身賽售票資訊，總教練林岳平（2排右7）、中華職棒大聯盟會長蔡其昌（2排左7）與體育署代理署長林騰蛟（2排右6）等人出席並合影。（悍創運動行銷提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月7日
世界棒球經典賽6日舉行台灣隊成軍記者會，公布熱身賽售票資訊，總教練林岳平（2排右7）、中華職棒大聯盟會長蔡其昌（2排左7）與體育署代理署長林騰蛟（2排右6）等人出席並合影。（悍創運動行銷提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月7日
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（中央社記者謝靜雯台北7日電）世界棒球經典賽昨天舉行台灣隊成軍記者會，同時公布熱身賽售票資訊，All In套票可觀看自25日起總計16場官辦、自辦熱身賽，售價新台幣2000元；開球嘉賓李維拉也安排分享會與簽名會。

2023年世界棒球經典賽台灣隊由總教練林岳平領軍，台灣隊從1月29日展開集訓，預計2月14日起安排練習賽，25至27日自辦熱身賽移師新莊棒球場舉行，將依序與中華職棒樂天桃猿、中信兄弟、味全龍隊交手。

此外，經典賽古巴代表隊也會提前抵台備戰，將於26至28日在新莊棒球場打自辦熱身賽，依序與富邦悍將打2場，與味全龍隊打1場比賽。

官辦熱身賽將於3月5、6日在斗六、台中洲際棒球場舉行，5日洲際棒球場比賽，台灣隊與中信兄弟交手，荷蘭與富邦悍將交手，斗六棒球場3場比賽組合是巴拿馬對上統一獅、義大利與味全龍、古巴和樂天桃猿。

3月6日台灣隊在洲際棒球場與富邦悍將交手，古巴與中信兄弟也在洲際比賽，斗六3場比賽為義大利與統一獅、荷蘭對上台鋼雄鷹、巴拿馬與味全龍隊。

新莊棒球場自辦熱身賽台灣隊賽事內野門票新台幣500元、外野300元，古巴隊賽事內野300元、外野不開放。

官辦熱身賽洲際棒球場賽事內野500元、外野300元，斗六棒球場賽事不售票（僅開放內野），雲林縣民憑身分證免費入場，外縣市民眾憑雲林縣消費滿500元發票免費入場，單日入場不清場。

熱身賽有推出限量套票方案，All In套票可觀看自25日起自辦、官辦共16場比賽，售價2000元；新北經典套票方案，則可看新莊棒球場的6場自辦熱身賽、售價990元，熱身賽門票已於昨天下午5時開始販售。

此次經典賽A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，請來台灣隊牛棚教練王建民在美職洋基隊時期的隊友，名人堂球星、退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）擔任開幕戰開球嘉賓，也將在7日安排名人分享會及台灣運彩公益棒球訓練營，8日則有專屬簽名會。（編輯：張雅淨）1120207

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