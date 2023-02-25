經典賽熱度不如世足 退役球星期待擴大支持

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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）棒球最高層級賽事世界棒球經典賽3月開打，人氣卻遠不如世界盃足球賽、奧運，退役球星貝爾崔（Adrian Beltre）認為大聯盟各隊應支持球員參賽。

身為大聯盟史上少數進入「3000安、400轟」俱樂部成員，2018年退休的貝爾崔有機會在明年進入棒球名人堂，他曾在2006年、2017年代表多明尼加參加世界棒球經典賽，今天在媒體上發言支持經典賽。

經典賽（WBC）2006年開打至今進入第5屆，主辦單位雖然是美國職棒大聯盟，但多年來包括舉辦時間與各隊春訓時間重疊、擔心球員受傷風險、重要性不足等因素，沒有得到各球團全力支持。

貝爾崔站在球員的角度指出，其實大部分球員都想打。他以自身在2017年為例，當年他春訓前受傷，但為了經典賽，他加快復健程序，提早投入比賽，因為他很看重這每4年一次的國際大賽。

大聯盟各隊老闆和總經理儘管從未公開承認，但其實私底下都不願意球員參賽。本屆例子是紐約洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）不放行塞維里諾（Luis Severino）參賽，因為塞維里諾經常受傷。

貝爾崔坦言可以理解球團的考量，因球隊在球員身上投資了很多錢，目標是贏得世界大賽冠軍。但他更支持球員，只要球員想要參賽，除非球團有特殊理由，否則都不應該阻止球員參加經典賽。

貝爾崔退休之後，加入李維拉（Mariano Rivera）、拉金（Barry Larkin）等傳奇名將的行列，以Baseball United聯盟為名，在中東與西亞國家推廣棒球。

貝爾崔認為，經典賽能夠擴大棒球人口，雖然現況來看，在全球受歡迎的程度遠不及足球世界盃、奧運甚至FIBA世界籃球錦標賽，但無論球員和球迷都很看重經典賽。

貝爾崔說，經典賽還是很多人看，「你可以看到每個國家最強的球員都參與其中，努力想要贏得冠軍，這就是我非常享受、覺得非常酷的事情」。（編輯：周永捷）1120225