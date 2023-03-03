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世界棒球經典賽8日登場 中市旅館訂房率增溫

2023/3/3 13:07
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日至12日在台中洲際棒球場開打。台中市觀旅局今天表示，球場周邊旅館訂房率增加逾2成，市區旅館訂房率持續上升。

世界棒球經典賽即將登場，台中市政府整合食、宿、遊、購、行推出限時優惠專案。台中市觀旅局今天發布新聞稿，台中市觀旅局長陳美秀指出，經典賽期間，市府與旅宿及觀光產業合作，推出住宿、餐飲優惠及推薦遊程，目前有65家旅館業共襄盛舉推出限定專屬優惠，遊客只要憑經典賽的票根或工作證即可享有優惠。

其中，回行旅、富盛商旅當日入住2間或連住2晚，可享全房型買一送一優惠；李方艾美酒店、日月千禧酒店、裕元花園酒店、林酒店、全國飯店、金典酒店、台中港酒店等也推出不同優惠方案；多家觀光工廠及伴手禮業者則推出滿千元送新台幣200元優惠。

台中市政府表示，全力籌辦、宣傳經典賽，不只觀旅局推出專案優惠及遊程，台中市經發局也推出「三大幸福好球」系列活動，包含棒球市集嘉年華、23大商圈店家優惠、11大夜市50元抵用券。

另外，台中市工策會也推出WBC特約商店行銷活動，台中捷運公司也將在中華隊出賽期間的晚上10時至晚上11時加派公車從洲際棒球場發車至捷運文心崇德站，方便球迷轉乘捷運。（編輯：戴光育）1120303

#台中市觀旅局長
#台中洲際棒球場
#世界棒球經典賽
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