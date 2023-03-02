李振昌扮經典賽台灣隊拆彈組 盼幫助球隊守下危機

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世界棒球經典賽台灣隊牛棚投手中，李振昌等人扮演化解球隊危機的角色，對於拆彈組任務，李振昌2日受訪表示，若能守下危機，就能提升球隊氣勢。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月2日

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界棒球經典賽台灣隊牛棚投手中，李振昌、呂彥青扮演化解球隊危機的角色，宋家豪則是扛下終結者。對於拆彈組任務，李振昌今天表示，如果可以守下危機，就能提升球隊氣勢。

36歲的李振昌是這次台灣隊陣中最資深球員，在之前新莊的自辦熱身賽中，李振昌投了2場，都是在1出局、壘上有人時登板，各投0.2局都沒有讓對方繼續上壘，各送出1次三振，幫助球隊化解危機。

來自中信兄弟的李振昌、呂彥青是這次台灣隊的「拆彈組」，會在壘上有人時登板化解。對於這樣的角色，李振昌今天接受訪問時表示，「上去就盡可能解決打者，球隊有危機時如果可以守下來，瓦解對方攻勢，就可以幫助球隊有好的士氣。」

談到目前自己的狀況，李振昌坦言還沒有到很好，球速還沒出來，但因應這次比賽有投球數限制，「盡量攻擊好球帶，嘗試讓打者打不好，快速解決對方。」而李振昌與呂彥青在場上傳接球時，若發現對方有什麼問題，也會互相提醒。

台灣隊的終結者則是由日職樂天金鷲隊的宋家豪扛下，對於這樣的重任，他今天表示，國際賽就是要守下每一場勝利，「當然一定會有壓力，但比賽就是這樣子，要有壓力選手才會成長，而且大家都期待能夠拿下最後的勝利，會全力守下來。」

談到目前自己的狀況，宋家豪表示，前幾場熱身賽感覺都還不錯，不過目前球速還要再拉上來一點。面對預賽A組其他隊的快腿，宋家豪說：「投手就是盡可能讓他們不要上壘，減輕守備壓力。」（編輯：張雅淨）1120302