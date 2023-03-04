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經典賽8日開打 中市警察、台灣隊球員攜手拍短片

2023/3/4 11:31
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將在台中洲際棒球場開打。台中市警察局和台灣隊球員攜手拍攝短片，「治安我來，打球你來」為主軸，以多種語言邀請民眾，一起為台灣隊加油。

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日至12日將在台中洲際棒球場開打。台中市警察局除加強各項賽事維安整備工作，製作「治安我來，打球你來」犯罪防制影片，運用警察執勤畫面結合棒球比賽影像，更以國、台、客、原、菲律賓、法國等語言，號召民眾到台中洲際棒球場為台灣隊加油。

台中市警察局今天發布新聞稿指出，為維持治安平穩、交通順暢，球場維安工作分工由第五、豐原、太平、大雅等分局共同執行。球場周邊交通疏導則由第五分局擔綱重任，配合市府交通局規劃完善交通管制措施，迎接全台棒球迷的蒞臨應援。

為了幫台灣隊加油，警察局找來專業影片製作團隊，由不同警種的同仁余鑒原、張庭菘、陳炯元、楊舒婷，搭配台灣隊球員王威晨、江坤宇、呂彥青、高宇杰等人，以「治安我來，打球你來」為主軸，邀請民眾一起集氣，為台灣隊加油，一起打到東京，前進邁阿密。

台中市警察局長李文章表示，面對國際級的賽事，警察局統合全局力量，以謹慎的態度與堅定的決心，全力達成維護治安、交通的使命。（編輯：卞金峰）1120304

#台灣隊
#台中市警察局長
#台中洲際棒球場
李文章
李文章接任中市警局長 有信心做好治安道安
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