經典賽台灣隊投打就位 5日熱身賽江少慶先投

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（中央社記者楊啟芳台中4日電）世界棒球經典賽（WBC）A組各隊今天官方練球日，為明天官辦熱身賽準備；台灣隊總教練林岳平說，投打已就位，明天對中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊熱身賽派投手江少慶先投。

他說，江少慶視狀況投1到2局，後面安排投手王維中、吳哲源、陳仕朋及鄧愷威等，而昨天抵達台灣報到的鄧愷威今天上午有簡單傳球，明天從比賽調整，「明天是以正賽的規格去比賽。」

林岳平表示，上午練球主要是做些投打練習，並以明天熱身賽想排出的陣型去準備。

A組預賽8日開戰，分組中包括地主台灣隊，還有荷蘭隊、古巴隊、義大利隊及巴拿馬隊，官方練球日在洲際棒球場及國立台灣體育運動大學棒球場舉行，台灣隊上午在台體大棒球場簡單練習；明天及6日在洲際打官辦熱身賽。

雖不被外媒看好晉級，但林岳平受訪時說：「球是圓的，大家加油就好。」（編輯：李明宗）1120304