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劉承佑選秀前夕新莊看球 如願獲悍將指名很開心

2025/6/30 21:57（6/30 22:06 更新）
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2025中華職棒新人球員選拔會30日晚間在台中落幕，握有第2順位的富邦悍將次輪選進外野手劉承佑（右），會後副領隊兼農場主管林威助（左）與劉承佑一同合影。中央社記者王騰毅攝 114年6月30日
2025中華職棒新人球員選拔會30日晚間在台中落幕，握有第2順位的富邦悍將次輪選進外野手劉承佑（右），會後副領隊兼農場主管林威助（左）與劉承佑一同合影。中央社記者王騰毅攝 114年6月30日
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（中央社記者謝靜雯台中30日電）穀保家商畢業外野手劉承佑直到選秀前一天還到新莊棒球場看球，如願被富邦悍將指名，他笑說很開心被喜歡的球隊指名，以後可以買自己的商品，希望強化身體素質、盡快拚上一軍。

劉承佑從義大犀牛時期就開始支持球隊，蒐集了許多犀牛、富邦悍將球員的簽名球，還有球團各式應援商品，也時常被捕捉到進悍將主場新莊棒球場觀賽的身影，剛結束小馬青棒賽事回國，選秀前一天也不忘進場支持，今天選秀會在第2輪如願被悍將指名。

左打劉承佑打擊能力是本屆野手前段班，有不錯的擊球率，被評估有機會在中職養成單季打擊率破3成的好手，具有腳程優勢，外野守備範圍大，打、跑、守兼具。

劉承佑表示，今天心情很緊張，開心被一直以來支持的球隊選進，悍將是很棒的球隊，球隊中有同為穀保家商畢業的學長投手江少慶，欣賞江少慶的自律，進到職棒後想要詢問學長訓練的方式，也欣賞捕手戴培峰場上的引導能力。

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劉承佑笑說，昨天是最後一次當觀眾看球，今年已經到新莊看球約10場，平時進場看球算勝率很高，有在蒐集悍將的商品，「之後就可以自己買自己的商品了。」

劉承佑也提到，進到職棒後，會好好加強自己、提升身體素質，準備應付職棒強度的賽事，希望能盡快拚上一軍。（編輯：李亨山）1140630

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江少慶傷後首度平地傳接球 心情開心又緊張
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