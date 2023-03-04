經典賽台灣隊到齊 鄧愷威感受國家隊戰袍壓力

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世界棒球經典賽（WBC）台灣隊最後一名球員4日加入，美國職棒巨人隊的鄧愷威（圖）一早也在台體大棒球場跟著一起練球。中央社記者楊啟芳攝 112年3月4日

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（中央社記者楊啟芳台中4日電）世界棒球經典賽（WBC）台灣隊最後一名成員今天加入，效力美職巨人隊的球員鄧愷威首度一起練球。他說，傳接球感覺很好，而穿上國家隊戰袍一定有壓力，但這是必經過程。

之前在美國跟著母隊訓練、比賽的鄧愷威昨天抵達台灣報到，今天一早也跟著台灣隊在國立台灣體育運動大學棒球場練球，預計明天官辦熱身賽登板。台灣隊總教練林岳平表示，目前主要要看鄧愷威身體適應時差狀況，明天觀察狀態。

鄧愷威表示，首度加入國家隊練球，傳接球感覺不錯，明天就照今天的感覺丟，不用太刻意想表現什麼，做好該做的事；至於WBC目標，希望盡量攻擊好球帶，不浪費太多球在壞球上，而這次對手很多美國職業棒球大聯盟（MLB）球員，希望藉此增加經驗。

他說，已在飯店跟隊友們見面、打招呼，練球氣氛挺和諧、沒太多隔閡；時差部分，鄧愷威說，還沒特別感覺，但也笑說，時差通常是下午的事，早上沒什麼感覺。

至於調整進度，鄧愷威表示，之前在美國時就有丟Live BP（實戰投打練習），調整到一定局數，且母隊跟台灣隊有協調，有些使用條款，就遵守規範做。

鄧愷威出發回台前，舊金山巨人隊（San Francisco Giants）教練團給予祝福，希望在WBC有好表現。

繼2019年亞洲棒球錦標賽後，再穿上台灣隊球衣的鄧愷威說，很開心可為國家打拚。穿上台灣隊球衣責任很重大，畢竟在台灣打，也會有點壓力，但這是要面對的必經過程。（編輯：李明宗）1120304