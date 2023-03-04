佐佐木朗希飆速165公里 追平大谷翔平紀錄
2023/3/4 21:18
（中央社記者謝靜雯台北4日電）世界棒球經典賽日本代表隊今天與中日龍隊打熱身賽，日本隊「令和怪物」佐佐木朗希先發3局無失分，在大谷翔平面前飆出165公里，刷新個人生涯最速紀錄、與大谷翔平並列日本最快球速紀錄。
世界棒球經典賽開打倒數，日本隊首戰將於9日與中國隊交手。日本隊今天熱身賽與日職中日龍隊交手，派出21歲好手佐佐木朗希先發。
佐佐木朗希1局2人出局一、三壘有人時，對中日龍隊洋將艾奎諾（Aristides Aquino）投到第4球，飆出刷新生涯最速165公里速球，追平大谷翔平2016年效力日職火腿隊期間寫下的紀錄，並列日本最快球速紀錄，該打席最後以164公里速球三振艾奎諾。
佐佐木朗希飆出追平大谷翔平紀錄，鏡頭也馬上拍到休息區的大谷翔平，大谷翔平露出笑容，也不忘學一下捕手甲斐拓也接球接不穩、球掉出手套的動作。
佐佐木朗希今天總計用53球投3局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，總教練栗山英樹表示，在正式賽前找出問題、修正問題，也是打熱身賽最希望看到的成果。
今天比賽6局打完兩隊1比1平手，日本代表隊7局岡本和真敲出超前比數陽春砲，8局萬波中正也開轟，終場以4比1拿下勝利。1120304
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