令和怪物佐佐木回首311憶亡父 誓言努力活下去

日本職棒千葉羅德隊投手「令和怪物」佐佐木朗希（右）9年前311大地震痛失父親與祖父母，他回顧這9年來的人生歷程說，自己現在活著，就必須連逝去人們的份，一起努力活下去。（共同社提供）

（中央社東京11日綜合外電報導）日本職棒千葉羅德隊投手「令和怪物」佐佐木朗希，在9年前的311大地震痛失父親與祖父母，他回顧這9年來的人生歷程說，自己現在活著，就必須連逝去人們的份，一起努力活下去。

佐佐木朗希擁有身高190公分、體重85公斤、最快球速可達時速163公里的優秀條件，被稱為「令和怪物」。日前在選秀會被千葉羅德第一指名，去年底決定加盟羅德隊。

今天是311大地震9週年，日本放送協會（NHK）報導，佐佐木在羅德隊主場的千葉海洋球場練習後受訪說，這是他以職棒選手身分首度迎接311週年，因為自己處境已改變，接下來必須透過各種方式，讓大家不會遺忘311大地震造成的災情。

他表示，過去9年來自己學到很多，失去了很多，「現在擁有的東西都不是理所當然，讓我變得比以前更加珍惜現在」。

回想死去的父親與祖父母，佐佐木說，現在擁有的事物會在一瞬間就消失，「自己現在活著，就必須連那些逝去人們的份，一起努力活下去，我希望讓他們看到我活躍的樣子。」

佐佐木9歲住在岩手縣陸前高田市時，正好碰到311大地震，當時37歲的父親佐佐木功太及祖父母，都被海嘯沖走不幸罹難。

事發當時佐佐木正在學校上課，因為前往高處避難逃過一劫，但因為家裡也被海嘯沖走，跟著媽媽佐佐木陽子在福祉設施過了一段時間的避難生活，之後再搬家到媽媽親戚所在的岩手縣大船渡市。

日本中日體育新聞日前報導，佐佐木獨自前往千葉縣的球隊宿舍，是他首度離開媽媽單獨生活，但媽媽對此很放心，「他是一個比我還堅強的人，一個人生活不會有什麼問題」。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090311