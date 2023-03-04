經典賽倒數計時 預賽A組各隊齊聚信心喊話

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世界棒球經典賽預賽A組參賽隊伍4日在台中出席歡迎晚宴，為經典賽揭序幕。台灣隊總教練林岳平（前中）致詞表示，台灣是地主隊，會展現出棒球的感動，爭取最高榮譽。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月4日

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（中央社記者楊啟芳台中4日電）世界棒球經典賽A組今天進行歡迎晚宴，WBC主席史莫爾表示，因為台灣的熱情讓台中是場地首選；雖然A組是「死亡之組」，每場都是硬仗，但各隊總教練都喊出會盡力打出佳績。

世界棒球經典賽A組預賽即將於8日開打，A組共有地主台灣隊，還有義大利隊、荷蘭隊、古巴隊、巴拿馬隊共5隊，今天白天各隊進行完官方練球後，晚上進行A組預賽歡迎晚宴，各隊教練、選手都有出席，為即將到來的賽事揭開序幕。

WBC主席史莫爾（Jim Small）在晚宴致詞時表示，「接下來幾天全世界觀眾將會觀賞經典賽，先從台中（預賽A組）打頭陣，為什麼會選在台中舉行呢？如果2013年經典賽在現場你就會知道答案了，在地熱情球迷對於球賽的真誠，不用多想就選定台中了。」

台灣隊總教練林岳平表示，台灣隊是地主隊，會展現出棒球的感動，爭取最高榮譽。他也提到，這次台灣隊有年輕的全新樣貌，雖然各國都是頂尖好手，「但希望我們可以一起擊敗來自各國的好手。」

台灣隊8日首戰對手是巴拿馬隊，總教練歐提茲（Luis Ortiz）表示，「我們在3年前就已經在準備經典賽，希望這次能打出佳績，雖然台灣是地主隊，將會非常有挑戰性，但我們有信心會贏。」

這次預賽A組被稱為「死亡之組」，各隊實力都非常堅強，最後僅取2隊晉級。荷蘭隊總教練梅倫斯（Hensley Meulens）就表示，「每場比賽都很不好打，義大利、古巴隊都變很強，地主台灣隊也不好打。」

荷蘭隊陣中的葛雷戈里斯（DiDi Gregorius）是前美職費城人隊大聯盟選手，曾在上一屆2017年經典賽對戰台灣時，從倪福德手中敲出追平安打，也是這次重點球星之一。不過他表示，「還沒看過這次的台灣隊，有聽說是很好的球隊，但我會專注在我們能做的事情上面。」

古巴隊大部分球員則是提早抵台，從2月25日起在新莊棒球場打了3場熱身賽，古巴隊總教練強生（Armando Johnson）表示，現在球隊狀況非常好，已準備好迎接大賽，且這次是古巴隊首度有大聯盟選手加入，「會讓戰力提升，但其他隊友也非常努力，希望這兩股力量可以結合。」（編輯：黃世雅）1120304