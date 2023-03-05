WBC荷蘭隊柏那迪納熱身賽開轟 高興看到桃猿前隊友

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（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界棒球經典賽官辦熱身賽今天荷蘭隊與中職富邦悍將交手，前桃猿隊洋砲柏那迪納轟出陽春砲，他賽後表示，很高興能看到熟悉的隊友，他因為剛經過長途跋涉，還在調整狀況。

38歲的柏那迪納（Roger Bernadina）是荷蘭隊陣中資深球員，也是前中職桃猿隊洋砲「柏納帝那」，在2019年打過中職，昨天晚宴時他特別跟桃猿隊總教練曾豪駒及台灣隊陣中的桃猿隊球員陳晨威、黃子鵬、林立、成晉合照。

柏那迪納今天在賽後記者會表示，很開心能在熟悉的球場看到熟悉的隊友，這次再度回來洲際棒球場，感覺有翻新過、非常棒。

柏那迪納指出，並沒有特別追蹤這次台灣隊陣容，不過就過往印象就是實力強勁的對手，很期待在球場上跟台灣隊對決。

柏那迪納今天6局上開轟，攻下荷蘭隊此戰唯一分數，談到目前自己的狀況，他表示，因為荷蘭隊前幾天才剛到台灣，經過長途跋涉，還在調整階段，尤其悍將前幾任投手很難猜測到球路，「但必須馬上做出調整，很高興能打出全壘打，希望接下來繼續好好調整，面對正式比賽」。（編輯：唐聲揚）1120305